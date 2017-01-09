Власти Петербурга выделили на "Зенит-Арену" еще два миллиарда рублей

Власти Санкт-Петербурга выделили из городского бюджета еще два миллиарда рублей на достройку "Зенит-Арены" и обустройство территории вокруг стадиона.

Как сообщает интернет-издание "Фонтанка", соответствующий контракт с компанией "Метрострой" был заключен 29 декабря без проведения конкурса. При этом 20 декабря на те же цели "Метрострою" уже был выделен миллиард рублей.

О завершении строительства "Зенит-Арены" в компании "Метрострой" заявили еще в середине прошлого месяца. Однако к проведению Кубка Конфедераций и чемпионата мира по футболу, как ожидается, стадион подготовят только к марту 2017 года.

Строительство "Зенит-Арены" началось в 2007 году. На стадион уже потратили более 40 миллиардов рублей при его изначальной стоимости в 7 миллиардов.