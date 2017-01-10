Российская пресса – от кондово официозной до относительно приличной – полна сдержанного восторга: в американском докладе о русских хакерах нет надежных доказательств. В публичной незасекреченной части этого доклада никто из хакеров не назван по именам, никто не пойман за руку. "Имена, явки, фамилии?" – издевательски потребовал в свое время Владимир Путин в ответ на обвинения в нарушениях прав человека. Сегодня российская пропаганда голосит в унисон с тональностью своего хозяина.

Мне это напомнило старый советский анекдот о приемных экзаменах на исторический факультет МГУ.

– Абитуриент Иванов, когда произошло крушение "Титаника"?

– В 1912 году.

– Молодец! Вы зачислены.

– Абитуриент Петров, сколько людей погибло при крушении "Титаника"?

– Около полутора тысяч.

– Молодец! Вы зачислены.

– Абитуриент Рабинович, перечислите поименно всех погибших при крушении "Титаника".

Такой же подход практикует сегодня и преданная Кремлю российская пресса: "А вот назовите-ка нам всех уличенных хакеров по именам!" В отличие от Рабиновича из анекдота, американская разведка, надо полагать, имена эти знает. Но где же это видано, чтобы разведка делилась с публикой такими сведениями? Может быть, ФСБ или ГРУ делятся с публикой именами шпионов, которых разрабатывают, но еще не арестовали?

"Русские хакеры взломали мозг Бараку Обаме", – по-детски веселится официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Это напоминает в полный рост охоту за ведьмами", – деланно сокрушается пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Почему в докладе нет ничего нового и где доказательства?" – задается вопросом интернет-издание "Медуза". "Доказательств в тексте вы, читатели, не увидите, но выводы там все есть, верьте им", – ерничает публицист Леонид Волков.

Беззастенчивая ложь, наигранное возмущение и издевательские насмешки – это фирменный стиль российской власти

В самом деле, верить докладу или не верить – законный выбор любого. Но нам ли в России не знать, как яростно выкручивается наша власть, когда ее уличают в преступных намерениях? Сколько раз советские руководители официально заверяли, что они непричастны к убийству своих врагов-политэмигрантов?! Сколько смеха было каждый раз в СССР по поводу мании преследования у западных спецслужб?! Сколько раз после этого власть клялась, что с политическими убийствами за рубежом покончено, что эта преступная практика уже осуждена и осталась в прошлом?! А затем все повторялось снова, начиная от Льва Троцкого и заканчивая Александром Литвиненко.

А как возмущенно отмахивался Кремль в 1962 году от "голословных" обвинений в том, что на Кубе размещены советские ракеты с ядерными боеголовками! Это "безрассудная игра с огнем", обвиняло советское правительство власти США. Но потом, не меняя выражения на лице, вывели ракеты с Кубы, так и не признав публично, что они там были.

А с какой снисходительной улыбкой, а то и наигранным возмущением советская власть объясняла бестолковому Западу, что в Советском Союзе нет политзаключенных, а диссиденты – просто уголовники и сидят они за обычные уголовные преступления, а вовсе не за свои взгляды. То же самое, кстати, говорит власть и о нынешних политзаключенных.

Беззастенчивая ложь, наигранное возмущение и издевательские насмешки – это фирменный стиль российской власти. Нам ли этого не знать? Нам ли сомневаться в ее способности творить безобразия по всему миру?

Александр Подрабинек – правозащитник и журналист, ведущий программы Радио Свобода "Дежавю"

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