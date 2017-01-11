Борис Акунин заявил о выходе из Русского ПЕН-центра

Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) заявил о решении покинуть Русский ПЕН-центр.

Комментируя свое решение, Акунин написал в Фейсбуке, что "бороться за свободу выражения и быть мощным голосом в защиту писателей, которые за свои взгляды подвергаются преследованиям, тюремному заключению и угрозе жизни" – основные задачи ПЕН-движения. "Российский ПЕН-центр этим не занимается, а значит, никакого отношения к ПЕН-движению не имеет", отметил Акунин и попросил "впредь никак не ассоциировать" его с Российским ПЕН-центром.

Накануне о выходе из состава Русского ПЕН-центра заявили поэт Лев Рубинштейн и писатель Александр Иличевский. Причиной их ухода стало исключение из клуба их коллег и друзей, а также "репрессивные меры" в их отношении. По мнению Рубинштейна, в Русском ПЕН-центре произошел раскол.

С 10 января из состава ПЕН-центра исключен журналист, издатель и активиста сетевого сообщества "Диссернет" Сергей Пархоменко. В протоколе заседания указывается, что журналист исключен за "провокационную деятельность".

Сам Пархоменко считает, что это решение связано с опубликованным на сайте "Эха Москвы" текстом про публичный отказ руководства ПЕН-центра от заявления в поддержку Олега Сенцова.

Президент ПЕН-центра Евгений Попов заявил, что в организации нет никакого раскола. В составе организации в настоящий момент более 400 человек, а "Пархоменко у нас один", - сказал Попов "Интерфаксу".