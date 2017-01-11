Следствие: у Улюкаева арестовано имущество на полмиллиарда рублей

По ходатайству Следственного комитета России суд арестовал имущество обвиняемого в коррупции бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева на сумму более полумиллиарда рублей, а также 15 объектов недвижимости. Об этом заявил в интервью "Коммерсанту" заместитель председателя ведомства Игорь Краснов.

Он также сообщил, что в распоряжении следствия есть фото- и видеоматериалы того, как экс-министр получает взятку в офисе "Роснефти".

Накануне Басманный суд Москвы до 15 апреля продлил срок домашнего ареста Улюкаева. Также был продлен срок следствия по делу – до 15 мая.

Следователь Роман Нестеров во вторник заявил, что показания против Улюкаева дали, в частности, его бывшие подчиненные и сотрудники Росимущества.

Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября в офисе "Роснефти". По версии следствия, чиновник вымогал два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти". Улюкаев отрицает вину. После задержания президент отстранил министра от должности.