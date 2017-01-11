Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

Следствие: у Улюкаева арестовано имущество на полмиллиарда рублей

Алексей Улюкаев на заседании суда

Алексей Улюкаев на заседании суда

Смотреть комментарии

По ходатайству Следственного комитета России суд арестовал имущество обвиняемого в коррупции бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева на сумму более полумиллиарда рублей, а также 15 объектов недвижимости. Об этом заявил в интервью "Коммерсанту" заместитель председателя ведомства Игорь Краснов.

Он также сообщил, что в распоряжении следствия есть фото- и видеоматериалы того, как экс-министр получает взятку в офисе "Роснефти".

Накануне Басманный суд Москвы до 15 апреля продлил срок домашнего ареста Улюкаева. Также был продлен срок следствия по делу – до 15 мая.

Следователь Роман Нестеров во вторник заявил, что показания против Улюкаева дали, в частности, его бывшие подчиненные и сотрудники Росимущества.

Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября в офисе "Роснефти". По версии следствия, чиновник вымогал два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти". Улюкаев отрицает вину. После задержания президент отстранил министра от должности.

Материалы по теме

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Наверх
XS
SM
MD
LG