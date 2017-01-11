Командир батальона "Север" пришел в суд по делу об убийстве Немцова

Командир батальона "Север" МВД Чечни Алибек Делимханов явился в среду на заседание суда по делу об убийстве Бориса Немцова. Однако его допрос в качестве свидетеля сразу отложили. Об этом сообщает "Медиазона".

6 декабря по ходатайству защиты потерпевших Делимханова вызвали в суд вместе с его заместителем Русланом Геремеевым, которого родные и соратники Немцова называли организатором убийства.

В среду появившись в суде, Делимханов обратился к судье, после чего тот заявил, что у свидетеля температура и он будет повторно вызван на допрос через неделю.

Ранее адвокаты семьи Немцова также просили суд допросить депутата Госдумы от "Единой России", брата Алибека Делимханова – Адама Делимханова и главу Чечни Рамзана Кадырова. Однако суд отказался удовлетворить эту просьбу.

Борис Немцов был убит поздно вечером 27 февраля 2015 года в центре Москвы, недалеко от Кремля.

На скамье подсудимых по обвинению в совершении этого преступления находятся пять человек. Обвинение объявило заказчиком преступления водителя Геремеева – Руслана Мухудинова. В то же время в Следственном комитете России не исключают, что у убийства Бориса Немцова могло быть несколько заказчиков и организаторов.