Против передачи Исаакиевского собора РПЦ выступили 100 тысяч человек

Сто тысяч человек подписали онлайн-петицию с требованием отменить решение о передаче Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в ведение Русской православной церкви (РПЦ).

Авторы петиции считают, что РПЦ ограничит доступ туристов к собору, перестанет проводить в нем выставки и концерты классической музыки, а также не сможет поддерживать здание в надлежащем состоянии.

В среду участники политического движения "Весна" вывесили на колоннаде Исаакиевского собора плакат с надписью "Слава Богу не РПЦ", однако из-за противодействия полицейских активистам удалось разместить только часть баннера. О задержанных не сообщается.

О передаче Исаакиевского собора РПЦ накануне заявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. По его словам, храм сохранит музейно-просветительскую функцию, а расходы на его содержание возьмет на себя церковь.

Сегодня стало известно, что РПЦ рассчитывает на получение субсидий для поддержания собора в надлежащем состоянии. В церкви объяснили такую необходимость тем, что храм является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Исаакиевский собор был возведен в 1818‒1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. С 2012 года храм является собственностью города. Ранее Полтавченко отказывался вернуть собор РПЦ, ссылаясь на то, что он приносит городу прибыль.

Ежегодно Исаакиевский собор посещают более 3 миллионов туристов, в виде налогов храм отдает в городской бюджет около 70 миллионов рублей. Богослужения в соборе, несмотря на музейный статус, с 1991 года проходят практические ежедневно.