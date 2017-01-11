CNN попросил Трампа обосновать обвинения в публикации "фейков"

Телекомпания CNN опубликовала обращение с призывом к избранному Президенту США Дональду Трампу указать на ошибки телеканала, допущенные при публикации информации о якобы существующем на него компромате.

Сообщение стало реакцией на слова Трампа во время пресс-конференции в среду, на которой избранный президент отказался отвечать на вопросы корреспондента CNN, обвинив телеканал в публикации ложных новостей.

Американские и британские СМИ, в числе которых был CNN, 10 января сообщили о том, что в недавно опубликованном отчете о российских кибератаках содержится информация о наличии у российских разведслужб компромата на Трампа. В своём сообщении телеканал ссылался на неназванные источники в американском правительстве.

Трамп назвал публикации СМИ "фейком" и "политической охотой на ведьм", отметив, что Россия никогда не пыталась на него давить, а досье на него полностью сфабриковано. В Кремле наличие компромата также опровергли.