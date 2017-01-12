СМИ: экспертиза обломков исключила версию теракта на борту Ту-154

После экспертизы обломков упавшего в Черном море Ту-154 следствие исключило версию теракта или боевого поражения ракетой из списка возможных причин катастрофы. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Эксперты-взрывотехники ФСБ проверили на наличие следов взрывчатки обломки самолета, личные вещи пассажиров, багаж, гуманитарный груз, кресла и куски внутренней обшивки фюзеляжа. Они также оценили повреждения конструкций самолета. В итоге не было найдено ни одного фактора, который указывал бы на теракт или обстрел самолета ракетой с земли.

Ранее руководитель Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России Сергей Байнетов заявлял, что версия о теракте на борту самолета не исключена, но это мог быть не взрыв, а некое механическое воздействие. Он также рассказал, что командир экипажа успел сообщить о нештатной ситуации на борту.

Самолет Ту-154 Министерства обороны, направлявшийся из Сочи в Сирию, рухнул в Черное море 25 декабря. На его борту находились 92 человека - артисты ансамбля имени Александрова, военнослужащие, журналисты и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Все они погибли.