Разведка США опровергла причастность к "компромату" о Трампе

Национальная разведка Соединённых Штатов не причастна к утечкам в СМИ так называемого "компромата" на избранного президента страны Дональда Трампа. Об этом заявил глава ведомства Джеймс Клаппер. Он подчеркнул, что подобные утечки губительны для национальной безопасности США.

Клаппер созвонился с Трампом, чтобы обсудить публикации американских и британских медиа о том, что в недавно опубликованном отчете о российских кибератаках якобы содержится информация о наличии у российских разведслужб компромата на избранного президента. Глава Национальной разведки подчеркнул, что документ, о котором говорят СМИ, не является результатом работы разведсообщества США.

Ранее Трамп назвал публикации СМИ "фейком" и "политической охотой на ведьм", отметив, что Россия никогда не пыталась на него давить, а досье на него полностью сфабриковано. Во время пресс-конференции в среду избранный президент отказался отвечать на вопросы корреспондента CNN, обвинив телеканал в публикации ложных новостей. В Кремле наличие компромата также опровергли.