Сирийские повстанцы заморозили подготовку к переговорам

Сирийские повстанцы приостановили подготовку к переговорам с правительством, сославшись на постоянные нарушения перемирия со стороны Дамаска.

В понедельник 12 оппозиционных группировок во главе с Сирийской свободной армией выступили с совместным заявлением о замораживании всех контактов, связанных с подготовкой к мирным переговорам, запланированным на конец января в Астане (Казахстан) - при посредничестве России и Турции.

Авторы документа утверждают, что повстанческие силы выполняют условия режима прекращения огня, действующего с 30 декабря, а правительственная армия продолжает вооружённые нападения и авианалёты в районах Вади-Барада и Восточная Гута в окрестностях Дамаска. Именно из этих районов, удерживаемых повстанцами, поступает основной объём питьевой воды для четырёх миллионов жителей сирийской столицы и пригородов.

По данным сирийских правозащитников, в понедельник армия Башара Асада при поддержке отрядов проиранской группировки "Хезболлах" потеснила повстанцев около города Айн аль-Фиджех, гле находятся главные запасы воды.

Турецкие военные, поддерживающие сирийскую оппозицию, сообщили во вторник о наземных столкновениях с джихадистами и бомбардировках их позиций при участии российской авиации, под городом аль-Баб, который контролирует террористическая группировка "\Исламское государство".