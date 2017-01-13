СК Карелии проверит законность отказа возбудить дело о пытках Дадина

Следственный комитет в Карелии проверит законность отказа возбудить уголовное дело по заявлению оппозиционного активиста Ильдара Дадина о пытках в колонии. Об этомговорится в письме заместителя руководителя регионального ведомства Елены Леоненко.

В документе, опубликованном на сайте президентского совета по правам человека, главе управления СК по Карелии лично поручено детально разобраться в сути приведенных Дадиным доводов и принять предусмотренные законом меры по защите нарушенных прав.

Ильдар Дадин – единственный в России активист, осужденный по статье о "неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий". Он был приговорен к 2,5 годам лишения свободы.1 ноября он пожаловался на избиения и пытки в колонии города Сегежа в Карелии. Следственный комитет и Федеральная служба исполнения наказаний провели проверку и заявили, что не нашли подтверждений словам Дадина. В возбуждении уголовного дела ему было отказано.

5 декабря стало известно, что активиста этапировали в другое исправительное учреждение. Родные Дадина больше месяца не знали, где он находится. О том, что его доставили в ИК-5 в Алтайском крае, стало известно лишь 8 января.

В Москве и Петербурге прошли пикеты в поддержку Дадина. Европейский суд по правам человека обязал Россию сообщить его местонахождение до 9 января.