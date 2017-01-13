Кремль не комментирует возможное участие США в переговорах по Сирии

Кремль не комментирует возможность привлечения США к переговорам по урегулированию в Сирии, которые намечены на 23 января в столице Казахстана – Астане.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул при этом необходимость максимально широкого представительства сторон в этом процессе.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о согласии России на присутствие США на переговорах в Астане. Министр объявил об этом 12 января в Женеве, где завершилась международная конференция по Кипру.

В тот же день турецкие СМИ сообщили, что представители командования России и Турции, после встречи в Москве, подписали соглашение о разработке механизма обеспечения взаимной безопасности полетов авиации в Сирии и сотрудничестве в ходе операций против "объектов террористов".

