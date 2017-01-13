Шувалов призвал готовиться к отмене российских "контрсанкций"

Россия может отказаться от продления продовольственного эмбарго после декабря 2017 года в случае улучшения отношений с Западом. Об этом на Гайдаровском форуме заявил первый заместитель главы правительства Игорь Шувалов. Он призвал российских производителей готовиться к тому, что государство не будет защищать их, когда на рынок начнут поступать западные товары.

Страны Запада в 2014 году ввели санкции в отношении России за аннексию Крыма и вооруженную поддержку сепаратистов на востоке Украины. В ответ на это Кремль запретил ввозить продукты из этих государств. После этого российские чиновники неоднократно заявляли о пользе так называемого "импортозамещения" для страны и отечественного бизнеса.

За время действия "контрсанкций" в России по указу президента Владимира Путина были уничтожены десятки тысяч тонн продуктов питания, ввезенных в обход эмбарго. При этом, только по официальным данным, около 22 миллионов россиян живут за чертой бедности, еще 5 миллионов – зарабатывают в месяц не более семи с половиной тысяч рублей.