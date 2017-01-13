В Татарстане власти предложили забирать детей у должников по ЖКХ

Глава Зеленодольского района Татарстана Александр Тыгин поручил отнимать у родителей несовершеннолетних детей, если семья имеет долги по оплате коммунальных услуг. Об этом сообщает издание "Вечерняя Казань" со ссылкой на соответствующее распоряжение.

Уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова направила запрос в прокуратуру с требованием проверить законность действий региональных властей. В администрации Зеленодольского района при этом заявляют, что распоряжение Тыгина было неправильно сформулировано, что привело к неверной трактовке документа в СМИ.

Представитель администрации утверждает, что власти не забирают детей за долги по коммунальным услугам. По его словам, такая мера возможна только в том случае, если из-за отключения света и газа условия в жилом помещении представляют опасность для жизни.

Издание "Вечерняя Казань" отмечает, что распоряжение отнимать детей у должников по ЖКХ может быть связано с прошлогодней трагедией в регионе, когда в одном из районов в доме сгорели шесть человек, в их числе пять детей. Незадолго до этого семье за неуплату отключили газ. Дом отапливался с помощью дров, что и стало причиной возгорания.