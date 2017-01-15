Осужденную за репост поместили в ШИЗО за попытку согреться

Воспитательницу из Екатеринбурга Евгению Чудновец, осужденную на пять месяцев лишения свободы за репост видеозаписи с издевательством над ребенком, поместили в штрафной изолятор за то, что она, находясь в камере, накрыла ноги одеялом. Об этом сама осужденная заявила члену Общественной наблюдательной комиссии, передает издание Znak.com.

Чудновец отметила, что после того, как она поинтересовалась, не кажется ли сотрудникам колонии 10 суток в штрафном изоляторе чрезмерным наказанием за прикрытые одеялом ноги, срок наказания был увеличен до 15 суток. Действия осужденной в колонии назвали "неподчинением".

В начале ноября суд приговорил Евгению Чудновец к лишению свободы за репост видеозаписи, на которой сотрудники детского лагеря в городе Катайск издеваются над мальчиком, заставляя его раздеться. Сама воспитательница утверждает, что лишь пыталась привлечь внимание правоохранительных органов и общественности к нарушению прав несовершеннолетнего.

12 января Чудновец поместили в штрафной изолятор, на следующий день ее этапировали из СИЗО Шадринска в колонию в Екатеринбурге.