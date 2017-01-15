МИД Франции и ФРГ призвали США не переносить посольство в Иерусалим

Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим может усугубить палестино-израильский конфликт. Об этом заявили глава германского МИД Франк-Вальтер Штайнмайер и министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро на встрече в Париже.

На конференции по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта в Париже в воскресенье собрались 70 государств и организаций, чтобы заявить о неприятии строительства еврейских поселений на палестинских землях. Делегатов от Израиля и палестинцев на встрече не было.

От Соединённых Штатов на форум прибыл государственный секретарь Джон Керри. Представители администрации избранного президента США Дональда Трампа не приехали.

В декабре прошлого года советник избранного президента США Дональда Трампа Келлиэн Конуэй допустила перенос посольства после его инаугурации. В настоящее время в Вашингтоне считают, что Иерусалим после окончания британского мандата в 1948 году не принадлежал ни одному из государств, и статус города будет определен только после подписания мирного договора.