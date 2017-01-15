Израилю и палестинцам предложили план "двух государств"

Представители 70 стран предложили план разрешения палестино-израильского конфликта, предусматривающий существование двух государств. В заявлении по итогам парижской конференции по урегулированию конфликта, прошедшей в воскресенье, говорится, что предложенное решение — единственный путь к миру.

Участники встречи также подвергли критике строительство еврейских поселений на палестинских землях и предостерегли стороны конфликта от односторонних действий.

На конференции не было делегатов от Израиля и палестинцев. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал конференцию "антиизраильской". От Соединённых Штатов на форум прибыл государственный секретарь Джон Керри. Представители администрации избранного президента США Дональда Трампа не приехали.

Во время встречи глава германского МИД Франк-Вальтер Штайнмайер и министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро призвали новую администрацию белого дома не переносить американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим, чтобы не усугубить конфликт. В декабре прошлого года советник избранного президента США Дональда Трампа Келлиэн Конуэй допустила перенос дипломатической миссии после его инаугурации.

В настоящее время в Вашингтоне считают, что Иерусалим после окончания британского мандата в 1948 году не принадлежал ни одному из государств, и статус города будет определен только после подписания мирного договора.