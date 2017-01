Художник и насилие

В понедельник стало известно, что Петр Павленский уехал с семьей во Францию в связи с опасностью уголовного преследования: против него и Оксаны Шалыгиной могут возбудить дело по статье "Насильственные действия сексуального характера" в связи с заявлением, которое подала в полицию актриса Театра.doc Анастасия Слонина. Павленский заявляет, что насилия к актрисе никто не применял, а все, что случилось – следствие тщательно разработанной провокации, цель которой – вынудить его уехать из России. Скандал заставил многих пересмотреть свое отношение к художнику; другие продолжают его поддерживать.

Ксения Ларина

Какой пошлый финал. Опять нас развели как лохов. Это я про Павленского и его жену.

Кирилл Рогов

Павленский большой молодец. Дай ему бог здоровья.

Идите к черту.

Алена Солнцева

Ну че, ребята? Что мы то с вами думаем?

Павленский с подругой и детьми во Франции и оттуда объявляет о возбуждении против него политической провокации, многоходовки, грозящей реальным сроком по статье об изнасиловании.

Жертва - актриса театра DOC, за которую вступаются друзья и руководство театра, знакомые многим их нас с очень хорошей стороны люди утверждают, что долго пытались найти другой способ, но Павленский девушку буквально неодолимо преследовал.

Теперь мы будем иметь набор мнений:

Павленский - урод, давно надо было посадить.

Девушку завербовала ФСБ и вся эта история - повод избавиться от Павленского.

Никакого изнасилования не было, обычная групповуха, надо знать куда идешь, девица сама виновата.

Чума на оба ваши дома.

Все не то, чем кажется.

Еще какие будут соображения?

Наталья Холмогорова

Или художник Павленский насильник, или Театр.док в полном составе ментовская провокаторская контора. Вообще-то и то, и другое не радует.

Диляра Тасбулатова

как вам скандал с Павленским?

НЕ верю я в это во все.

И посмотрим что на самом деле окажется.

Разобраться, что произошло на самом деле, сложно, и на беспристрастный суд рассчитывать не приходится.

Ольга Бешлей

Вообще, я даже не знаю, как мне самой себе объяснить, что я думаю по поводу истории с Павленским. Единственно верный ответ в такой ситуации – следствие и суд разберутся. Но в нашем случае с тем же успехом можно сказать: "Ничего. Силы зла наведут порядок!"

Поэтому нет у меня никакого мнения.

Олег Пшеничный

С Павленским большая проблема в том, что в России нет следствия и суда. Поэтому невозможно установить и проверить факты. Остается лишь самостоятельно решать, доверять ли тем или иным частным лицам. Поэтому сейчас будет много пустых и мрачных разговоров.

Елена Калужская

Что, многие вот прямо поверили, что Павленский пытался изнасиловать актрису театра ДОК? Почему же, в таком случае не Алису Френдлих, и не Папа Римский?

Вообще по моим наблюдениям чем больше у человека компромиссов с собственной совестью, тем с большим энтузиазмом он верит в чужую безнравственность. Любой абсурд подойдёт для подтверждения, что бывают подонки похуже нас.

Роман Доброхотов

Я вот не думаю, что принуждение к сексу посредством ножа (а именно в этом актриса Слонина обвиняет Павленского-Шалыгину) - это то что может быть результатом взаимного недопонимания. Ну вот я не могу себе представить ситуацию, когда тут можно друг друга неправильно понять. То есть либо Павленский и Шалыгина откровенно и сознательно врут, что вообще никакого насилия не было (а как-то сложно в это поверить лично мне), либо Слонина заигралась а потом на что-то обиделась и решила представить это как насилие (как-то в версию в то что она агент ФСБ я тоже слабо верю).

Даниил Константинов

Во всей этой новой истории с Павленским меня смущает несколько обстоятельств.

1. Его (и его жену) отпустили, чего просто не бывает в природе. Отпустили при наличии очень серьезных обвинений. За все время нахождения в СИЗО, а это 2 года и 7 месяцев, я не видел ни разу, чтобы обвиняемых в изнасиловании или в насильственных действиях сексуального характера отпускали. Тем более, не взяв даже подписки о невыезде. Значит, задача была именно в том, чтобы выдавить из страны.

2. Зачем девушка (или бывшая девушка) избитого Павленским сотоварищи парня уже после избиения пошла к Павленскому домой? Какова была цель этого визита!?

3. Почему одновременно с новостью об изнасиловании в прессе организованно появляется информация об избиении Павленским парня этой девушки с выкладыванием видео в интернет, что очень напоминает спланированную кампанию?

4. Почему все это произошло именно после истории с поджогом двери ФСБ и суда по этому делу, проведенному, на мой взгляд, неудачно на ФСБ?

5. Неужели человек отсидевший в СИЗО, к которому приковано внимание спецслужб и СМИ всерьез полагает, что изнасилованная жертва не обратится в органы? А если полагает, что обратится, то зачем это делает? Он лишен рассудка, не в себе? Многочисленные экспертизы показывают обратное.

Я ничего не утверждаю, но вопросы возникают сами собой. Особенно, учитывая мой печальный опыт.

Остап Кармоди

Вижу, как некоторые мои друзья уже пишут про Павленского посты в духе "Ну а чего вы хотели. Этот может".

Меня это немного удивляет. Понятно, что говорить о "подождите решения суда" в России смешно, а без настоящего суда не имеют смысла и разговоры о презумпции невиновности. Но для того, чтобы составить собственное мнение об этом деле нужно хотя бы представлять себе, кто такая Слонина и можно ли ей доверять. Потому что оговор, о котором говорит Павленский, представляется в данном случае вполне логичной версией.

Есть среди моих друзей кто-нибудь, кто хорошо знает Слонину лично и может поручиться за то, что она говорит правду?

PS - этот пост, если кто-то не понял, не про "Уберите свои грязные лапы от художника". Этот пост про то, что не надо спешить с выводами, если у вас нет серьезных оснований это делать.

Julia Aug

Моральный урод Павленский пытался изнасиловать мою подругу и нанес ей тяжелые телесные повреждения. Она не испугалась и пошла к врачу, а потом поехала в полицию и подала заявление. Теперь он сбежал и очень удобно прикрывается местью органов. Все те, кто увидев фотографии Насти из спектакля 24+ рассуждают: "ну... эта могла подставить", просто знайте, вы рассуждаете точно так же как менты, которые не хотели открывать дело и именно это говорили Насте.

Söyembikä Davlet-Kildeeva

Жертва насилия не виновата в насилии, в нем виноват насильник. Можно прийти в гости к одиозному художнику, даже если он к тебе до этого приставал, можно быть одетой как угодно, можно с ним заигрывать и провоцировать его, возможно для вас новость, но всё это не является нарушением закона.

Нарушением закона является секс без взаимного согласия. Взаимное согласие - это четкое громкое слово “да”. Секс без этого “да” - уголовно наказуемое деяние, как и принуждение к нему силой.

В насилии всегда виноват насильник.

Anatoli Ulyanov

Я, конечно, всё понимаю – Путин, ФСБ, людоедство, и, всё же, почему в любой истории про изнасилование виновной всегда объявляется женщина? История с Petr Pavlensky мутная, и судить тут о чём-либо ещё рано, но лично у меня вот это “сама виновата”, “какой-то выгоды искала” сходу врубает Джудит Батлер. Кто не знает, это такая либеральная бородавка, с помощью которой мы, – политические содомиты, – обеспечиваем в обществе баланс феминизма. В конце концов, примеры Pussy Riot и Войны убедили меня в том, что русский акционизм – это когда <очень хорошее> искусство делают <очень плохие> люди. Надеюсь, впрочем, что Павленский будет исключением из этого тренда, и мы ещё выпьем лягушачьего вина в подворотнях Французской Ривьеры. Ну а пока, кремлёвские экзорцисты опять победили…

Часть комментаторов готовы списать все на то, что Павленский – художник.

Andrey Volna

Да. Так бывает. "Борец с режимом" оказался, похоже, просто чокнутым парнем. Исповедующим со своей подругой (в старое время сказали бы - сожительницей) "свободную" любовь.

Да, нет. Я не то, что морализирую. Детей вот его жалко. Мне кажется, после рождения детишек можно было бы и остановиться.

И эта ещё попала, что кур в ощип, из театра doc.

Несчастные люди. Что не отменяет всяческих талантов, конечно. Вся история тому примером.

Но, нет здесь ни происков "кровавой гэбни", ни "мести режима".

Обычная бытовая распущенность. И, у части "очарованных" - разочарование в кумире.

Детей жалко, повторюсь.

Anna Narinskaya

Я как то не очень понимаю. Мы, выходит, ожидаем, что человек зашивает себе рот, приколачивает яйца к брусчатке, сжигает дверь ФСБ – а во всем остальном окажется совершенно конвенциональным, чистеньким и соблюдающим нормативы? Совершенно очевидно – даже из жалоб потерпевшей – что Павленский не то чтоб набрасывался на нее с чисто физическими домогательствами, а предлагал ей участвовать в каких то там ритуалах и тому подобном. Да, применяя силу, что оч плохо и, если все правда, должно быть наказано. Но это не отменяет его заслуг и, более того, вполне с ними коррелирует. Для того, что он делал нужна сумасшедшинка, а на семью и секс он своих взглядов никогда не скрывал.

А вы, что, хотите, чтоб он яйца себе поприбивал, а потом беленькую рубашечку надел и стал бы прикладываться дамам к ручке и не давать поцелуя без любви? Какие чистоплюи все кругом, как я погляжу, и как легко отказываются от тех, кого недавно восхваляли.

Marat Guelman

Я, как вы понимаете, абсолютно противоположных взглядов на отношения мужчины и женщины чем они. Но право их на подобное оспаривать не буду. Более того, все радикальные художники - с нашей нормальной, обывательской точки зрения - ужас ужас. Но это не уголовка. Это другое.

Вот автор романа "Война и Мир" все испортил своим опрощением и сектантством.

Маяковский и Брик делили женщину на глазах у публики.

Певец прекрасных лабутенов оголяется прямо на публике.

Конечно это ужасно все, и ни один из нормальных людей как вы или я этого не сделают. Но это не насилие.

И они не говорили нам что они нормальные.

Ну и главное. Павленский очень опасен (или был очень опасен) власти и в этой ситуации ни малейшего сомнения, что спецслужбы там при чем.

Станислав Яковлев

Люди очевидно увлеклись в испытании границ допустимого. Такое случается. Бэрроуз свою жену, напоминаю, и вовсе застрелил в лихом угаре. Нечаянно, разумеется, но все-таки. И его литературного величия этот печальный факт нисколько не умалил.

Но пока эти испытания касались только их самих, это казалось пикантной экзотикой. Смотрите, как удивительно: жена Павленского ему изменила, а потом себе палец за это отрезала. Живут же люди - не то что мы, скучные филистеры.

Когда эти испытания касались нашего прекрасного государственного левиафана - оно и вовсе рассматривалось как высокий, торжественный и священный подвиг. Нет в России оппозиции, один Павленский молодец. Хорошо, допустим.

Но когда эти испытания коснулись непосредственно ваших друзей и знакомых, внезапно оказалось что испытатели не только приятные культурные люди, но и мал-мал агенты хаоса и ужаса. И что их неоднозначность далеко не так обаятельна, как до сих пор представлялось, особенно при взгляде со стороны.

Eugene Kazachkov

Уверенность в собственной крутизне и продуманности может превратиться в иллюзию безнаказанности. Бескомпромиссная политическая позиция и личное бесстрашие не компенсирует склонность к агрессии и банальному насилию. Достижения в одних сферах не оправдывает преступлений в других. Обвинение оппонентов в заговоре, предвзятости, корыстных интересах и в том, что "они первые начали", всегда выдаёт попытку уйти от ответственности и от разговора о фактах и по существу. Всё это в равной мере касается президентов и современных художников.

Дмитрий Бавырин

На протяжении всей жизни старательно избегал представителей двух "социальных групп". Ибо люди это не только неприятные, но и объективно опасные. Речь о подментованных и "современных художниках". Это вне вопросов эстетики, чистое рацио.

Николай Кононов:

И вообще, разве есть хоть какая-то новизна в том, что большой художник оказывается большим мерзавцем? Павленский, если всё подтвердится, в достойном пантеоне.

Олег Козырев

В истории с Театром.док и Павленским можно было бы рассуждать, кто прав и не прав, если бы не случай в Одессе на лекции Павленского. Павленский в принципе - художник насилия. Это важно помнить

Kirill Martynov

В августе на лекции Павленского в Одессе писатель Нестеренко ("Адольфыч") ударил ножом охранника. После этого современное искусство кончилось. Нестеренко тогда якобы объявили в розыск, и с тех пор по этому эпизоду нет новостей.

Теперь подруга Павленского Оксана Шалыгина, которая прежде хвасталась, как отрезала себе палец для нормализации отношений с Петром, подтверждает, что они в компании избили актера Театра.doc - чтобы "проучить" его и чтобы он "не бил больше женщин". Как Павленский набрасывается на актера, запечатлено на камерах наблюдения.

Что было с актрисой, не ясно, и какова ее роль тоже - допустим, она и правда может быть провокатором. Правда это слишком сложное объяснение с учетом остальных деталей.

Но человек, занимающийся групповыми уличными избиениями, девальвировал свое искусство, каким бы оно ни было изначально.

Это этическое соображение. Справедливого суда, который мог бы во всем этом разобраться, в России нет и не предвидится.

Виталий Третьяков

Если художник изнасилует искусствоведа - это художественная акция, а если искусствовед художника - уголовное преступление.

Роман Могучий

Интересно и страшновато смотреть, как люди старательно перепощивавшие или солидаризировавшиеся с #янебоюсьсказать сейчас объясняют, что Павленский — великий художник, и если его в насилии обвиняют, то нечего бабе верить, баба соврёт — недорого возьмёт.

Михаил Бударагин

Писали писали писали писали о том, как насилие "плохо-плохо-плохо", ужас-ужас-ужас, а как Павленский - так сразу в ход пошли типичные аргументы насильников: "А чо-то тут ничо не понятненько еще, это еще надо разъяснить". Или и вовсе - "а ему можно" (так пишет один модный литературный критик)

Ну-ну.

Я давно говорю и повторю снова и снова простую мысль. Каждый раз, когда речь идет о том, что "насилие нужно срочно и повсеместно запретить", читать это следует вот как: "Стоит запретить насилие, неудобное лично мне, а насилие, мне лично удобное (например, психологическое, или вот - когда "сам Павленский") объявить вполне милым и славным".

Продолжайте в том же духе. Лев Николаевич Толстой, когда понял, что за проблема лежит перед ним, оказался честнее, чем вся современная публика (которая любит Льва Николаевича немного свысока третировать).

Комментаторы из патриотического лагеря торжествуют.

Виктор Мараховский

Как сообщают нам дятлы информационных агентств, на творческого мужчину, ранее прибившего себя за половые признаки к пешеходной части Красной площади, подано заявление об изнасиловании. В связи с чем мужчина сбежал из страны и хочет политического приюта во Франции.

Вопросов к самому творцу нет - нужно быть совсем опоссумом, чтобы считать, будто индивид, пытавшийся поймать внимание публики на свои изувеченные гениталии как на блесну, в остальном полноценный гражданин.

Вопросов к больной на голову культуртрегерской публике, именовавшей предполагаемого насильника новым Христом, приносящим себя на алтарь свободы, тоже нет: публика больна на голову.

Но хотелось бы понять, как подозреваемому в тяжком преступлении удалось сбежать от следствия и пересечь госграницу.

P.S. Тут мне сообщают, что уголовного преследования ещё нет, есть только заявление. Но в таком случае правовых оснований, даже формальных, для просьбы об убежище тоже нет. Загадки множатся.

Ольга Туханина

А кончается всегда одним: самые флагманские флагманы свободы зачастую в итоге оказываются обычными педофилами, насильниками, убийцами, ворами, взяточниками. Отчего так? Почему те, кто криком кричат, что им не хватает свободы творить, как только получают свободу, так используют её для того, чтобы жрать мух или жечь кошек ради интереса?

Правда, когда одни свободолюбивые распространяют излишнюю свою свободу на других свободолюбивых, кроме "совет да любовь" и "за что боролись" сказать-то, вроде, и нечего.

Андрей Мовчан

Российское государство создает на наших глазах концепцию идеального преступления (то есть пользуются то ей уже давно, но сейчас, кажется, она становится mainstream):

(1) Проявляешь достаточную оппозиционность, желательно с публичными акциями, лучше получить несколько административных штрафов и задержаний, еще лучше попасть на 15 суток за митинг или что-то такое.

(2) Совершаешь любое преступление на выбор.

(3) Уезжаешь в демократическую страну.

(4) Если и когда российские следственные органы допетривают до того, что это преступление совершил ты (а лучше - не дожидаясь), объявляешь себя жертвой режима, а обвинения - попыткой репрессий.

(5) Даешь интервью, устраиваешь публичные мероприятия, пишешь книгу, живешь в свое удовольствие - никто тебя кровавому режиму не отдаст (или - ведешь борьбу за свержение кровавого режима, чем черт не шутит, вдруг получится!)

Sergey Elkin

Совершенно не знаю кто прав и не прав в истории с Павленским. Но есть момент, который настораживает.

В Любой развернутый спор об этом случае, внезапно прибегает толпа ботов-клакеров.

И эти ребята как под копирку начинают шутить про прибитые яйца. Как будто у них на всех один туповатый режиссер.

И что я должен после этого думать?

Некоторые комментаторы предлагают рассматривать скандал как часть очередной акции художника, другие же указывают на то, что раньше он реагировал на возможность сесть в тюрьму совсем иначе.

Эдуард Надточий

ни избиения дадина в колонии, ни учительница, посаженная за перепост и брошенная в карцер за прикрытые одеялом ноги, ни ковровые бомбардировки рузской авиации в сирии, ни многое другое зло, творимое их родиной, не выдавило ни слова эмоций у многих мордорских пейсателей руками в фб. лишь сообщенные им слухи о павленском открыли фонтан <дерьма>. а знаете почему? потому что это к их черепушке прибивал он яйца, и это дверь в их деревянные головы он поджигал. И значит, своими акциями он точно попал в цель.

Igor Chubarov

История с Павленским похожа на недавний случай с самим Лисовским и его актрисой, которую менты задержали за попытку самоубийства, хотя речь шла о спектакле:

http://m.fontanka.ru/2017/01/14/037/

Моя версия состоит в том, что это такой совместный проект театра.док и Павленского с целью введения российской полиции, ФСБ, а теперь и соответствующих институтов Франции в театр на правах действующих персонажей. Только теперь речь не о попытке суицида, а о сексуальном насилии

Andrey Velikanov

Если еще актриса, якобы пытавшаяся покончить жизнь самоубийством, и актриса, якобы изнасилованная Павленским, - одно лицо, то красота всей этой истории неимоверная и все мы должны немедленно впасть в кантианское всеобщее благоволение. А если это все-таки разные актрисы, то коллективное конспирологическое бессознательное их неминуемо объединит и наши потомки их различить не смогут. Так что в любом случае прекрасно!

Лев Оборин

К истории с Павленским: если перед нами провокация, то она действенна; она рассчитана именно на просвещенную публику, чувствительную к проблеме насилия, помнящую катарсис и стыд флэшмоба «Я не боюсь сказать». По моим наблюдениям, в случаях, когда людям, чье преследование должно вызвать протест, шьют сексуальные преступления, протест не разгорается: например, недавнее дело руководителя карельского «Мемориала» Дмитриева или история с Буковским. Абсолютно правильно становиться на сторону жертвы насилия. Но, возможно, теперь стоит помнить, что это естественное стремление могут эксплуатировать нехорошие люди — так же, как мошенники могут эксплуатировать желание помочь больному ребенку.

Александр Горбачёв

акция «Угроза» с горящей дверью ФСБ, как известно, была направлена против страха, который, по Павленскому, является основным орудием спецслужб.

сегодняшние заявления Павленского очевидно противоречат пафосу этой акции: рассказы про то, что агенты охранки внедрились в ряды «театра.док» и придумали изнасилование, чтобы посадить художника и жену, очевидно работают на укрепление мифа о вездесущем ФСБ, а не на его демонтаж; на усиление страха и тотального недоверия, а не на «борьбу за жизнь».

комментарии людей, которые моментально списали со счетов и театр, и жертву, заявившую себя как таковую, печально симптоматичны.

Alexander Vinokurov

Раньше ведь, кажется, тюрьма Павленского никогда не пугала?

Видимо, раньше это и правда были художественные акции, а теперь просто жизнь?

Станислав Белковский

Судя по всему, раньше тюрьма его обоснованно (скажем так) не пугала.

Потом возникло ощущение безнаказанности.

Премию Гавела в студию!

То, что правоохранительные органы могут действовать по отработанной схеме, косвенно подтверждает ​Леонид Волков:

Прочитал интервью Павленского на RFI, там очень интересно он рассказывает о том, как его много часов допрашивали... а потом вдруг начальник следственного органа стал добренький и сказал: а теперь мы вас отпускаем под обязательство о явке, вы идите домой и хорошо подумайте.

Ну Павленский с женой взяли детей и уехали.

Потому что они понимали: статья тяжкая, постоянной регистрации в Москве нет, это означает, что если следствие обращается в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, то с вероятностью 100% суд дает такую меру пресечения. И поняли сигнал совершенно однозначно: "уезжайте; мы хотим, чтобы вы уехали". И правильно сделали.

Но я, конечно, сразу вспомнил свое лето 2015. Возбуждается микрофонное дело; тяжкая статья. У меня нет (на тот момент) постоянной регистрации, загранпаспорт действующий на руках, и, более того, еще вид на жительство в Люксембурге не истек. И меня привозят в Новосибирске в СК внезапно (поздно вечером, а рано утром я должен вылетать в Кострому), и объявляют подозреваемым и допрашивают. А потом начальник следственного органа говорит: "Ну вы только не волнуйтесь. Мы вам пока меру пресечения никакую не избираем. Вы улетайте завтра утром — и подумайте".

Ну то есть это отработанная технология, конечно.

Многие призывают не выносить поспешных оценок и сочувствуют обеим сторонам конфликта.

Roman Dobrokhotov

И еще об истории с Павленским. Поразительно насколько быстро и насколько многие люди (явно знающие обо всей этой истории только по паре постов в фейсбуке), мгновенно начинают клеймить позором либо этого "мерзавца-насильника", либо это "фсб-шную шлюху", выбирая сторону только потому что она подпадает под какой-то удобный паттерн.

Поразительно насколько слабо развиты у, казалось бы, образованных и вполне успешных людей самые элементарные навыки критического мышления, которые должны бы останавливать тебя в момент, когда для суждения явно не хватает информации. Только открываешь фейсбук и оттуда уже бьет фонтан из теорий заговоров, каких-то уже готовых приговоров всем виновным или идеологических конструкций, которые наглядно объясняют почему все произошло именно так (хотя что именно произошло еще неизвестно никому, кроме непосредственных участников).

За что ни возьмись, у этих людей есть свое веское мнение по самым экзотическим вопросам, но чуть потри по поверхности наждачкой - а там уже какая-то совершенно возмутительная подделка. Ну нельзя же так опускаться в своей дисциплине мышления на уровень средней школы, причем где-то там в районе последней парты, где училка уже не видит и можно раскачиваясь на стуле страдать какой-то хернёй. В конце концов это просто неприлично. Разве эти люди не понимают, что пока они в отражении видят сияющего философа, всем окружающим они с такими постами и комментами предстают пацанами на кортах в абибасах и с баночкой яги в руке.Тоска, какая-то просто мучительная тоска!

Айдер Муждабаев

Массовый просмотр "Шерлока" российской общественностью дополнил картину декаданса новыми красками. Предыдущее помешательство ещё можно было назвать трагедией. А вот массовое фейсбучное расследование "дела Павленского" — уже просто порнографический фарс.

Alina Vituhnovskaya

Досужие сплетни, обсуждение чужой сексуальной жизни и особенно денег в чужих карманах, морализаторство по поводу и без - есть чёткий признак людей мелочных и недалёких. Обсуждая чужую жизнь, вы отвлекаетесь от своей.

Лента ФБ вчера более напоминала посиделки бабушек у подъезда, чем культурно-политическое пространство.Так же мы увидели в очередной раз, что реальным подспорьем репрессивного аппарата выступают те самые инициативные граждане, вольно или невольно участвующие в травле акциониста.

Alexander Timofeevsky

Павленского сегодня оплевывают те же люди, которые его вчера облизывали. C той же страстью и выпуская при этом сопоставимый объем слюны. Take it easy. Ни подожженная дверь Лубянки, ни прибитая к брусчатке мошонка, ни зашитый рот не были откровением, называть Павленского великим художником - ни в какие ворота, но и называть его преступником, прочитав статью в газете и выслушав мнения уважаемых людей, - такая же дикость. Презумпция невиновности действует и в жизни, и в искусстве - тяжкое бремя гения или преступления так просто не взваливают, оно требует доказательств. Но московская интеллигенция, как и тридцать лет назад, это вытаращенные глаза и высунутые языки. Есть в этой жизни что-то постоянное.

Anton Litvin

Поразило одно: половина считает, что актриса работает на ФСБ, а другая половина, что Павленский. В РФ теперь все только через сотрудничество с ФСБ? По-другому в жизни уже не бывает? Надо обязательно найти стукача? Страшно и грустно.

Leonid Bershidsky

Вы как хотите, а я на стороне странных, ущербных, не вписывающихся в рамки, преследуемых, вынужденных бежать. А если у них тоже есть жертвы, то и на стороне этих жертв тоже. Пусть у тех и у других быстрее заживают раны и появляется новая надежда.

Художественный руководитель Театра.doc Елена Гремина подвела вчера итог дискуссии так:

1. Через 15 минут наступает новый день и я не буду больше никогда отвечать ни на какие вопросы про Павленского, его жену Оксану и их отношения с актрисой театр.doc Настей Слониной.

2. Актрисе Насте Слониной я как директор театра выражаю свою поддержку и прошу ее сосредоточиться на работе и репетициях. Я полностью верю в то, что она не может сотрудничать с органами, ФСБ и прочими людьми в погонах.

3. Я рада, что Павленский и его жена уехали за границу и избежали заслуженного наказания, потому что я не люблю, когда людей сажают в тюрьму - даже за дело. Желаю им поскорей получить политическое убежище в Европе. Еще желаю им раскаяться и извиниться как минимум перед Слониной за клевету, которую они о ней распространяют. Но не верю в это, а предчувствую, что эти преступления - не последние акты насилия, которые они предпримут. Жалею о них и желаю им исцеления.

4. Людям, которые нам объясняют, что театр.doc преследует Павленского и "натравил на него ментов", говорю терпеливо и разъясняя - но в последний раз. Что театр.док не имеет к Павленскому никакого отношения. В полицию по обоим уголовным делам - избиения и попытки насилия - были поданы заявления частных лиц. Это был их выбор и их решение.

5. Все! Больше ни слова. Да впрочем, через две недели вы и сами, дорогие читатели, об этом не вспомните

Олег Кашин в комментарии для "Немецкой волны" отмечает:

Растерянность симпатизирующих Павленскому комментаторов впечатляет. В отзывах о случившемся можно прочитать и о том, что настоящий художник должен быть "с сумашедшинкой", и о том, что надо еще разобраться: может быть, актеры Театра.doc врут. Такая растерянность понятна. Здесь действительно идет речь о системной уязвимости той части общества, которая оппонирует Кремлю прежде всего с этических позиций - те самые "стилистические разногласия" с властью, о которых когда-то писал Андрей Синявский.

Лишенная политического представительства либеральная интеллигенция интуитивно подхватила логику противостояния советских диссидентов с КГБ и КПСС, но диссидентство не может быть массовым, и его воспроизводство критиками Путина из "Фейсбука" неизбежно ведет к обесцениванию всей альтернативной системы ценностей. <...>

Антипутинский "креативный класс" живет в выдуманном мире, когда быт благополучных и часто даже работающих на власть людей соединен с самоощущением, как минимум, академика Сахарова. Но этот выдуманный мир создан властью. Это она выстроила политическую систему так, что люди леволиберальных взглядов и радикальные художники заперты в одну тесную резервацию, в которой права на парламент или на суд у людей нет, зато есть право прибивать собственную плоть к мостовой или маргинализироваться другими, менее экстравагантными способами.

Это очень удобно с политтехнологической точки зрения, но катастрофически рискованно в долгосрочной перспективе. Навязывая всем своим оппонентам моральную ответственность за самые радикальные и даже криминальные проявления в их среде, власть когда-нибудь добьется их настоящей, а не выдуманной радикализации.