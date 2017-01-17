Ольгу Ли, критиковавшую Путина, вновь обвинили в клевете на судью

Главному редактору издания "Народный журналист" и бывшему депутату Курской областной думы Ольге Ли, выступившей в марте минувшего года с критикой президента России Владимира Путина и местных чиновников, вновь предъявлено обвинение в клевете в адрес судьи Людмилы Шуровой.

Адвокат обвиняемой Роман Лызлов подчеркнул, что защита не видит никаких оснований для нового направления дела в суд.

В конце ноября 2016 года Ленинский районный суд Курска вернул в прокуратуру уголовное дело Ольги Ли о клевете в адрес судьи. Ранее Следственный комитет прекратил другое дело, заведенное на журналистку, – о возбуждении ненависти к чиновникам. Экспертиза не выявила в ее высказываниях признаков экстремизма.

В октябре прокуратура взяла с Ольги Ли через суд подписку о невыезде, которую журналистка опротестовала. В конце декабря ее не выпустили из России в Израиль, сославшись на постановление суда.