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Новости

Ольгу Ли, критиковавшую Путина, вновь обвинили в клевете на судью

Ольга Ли

Ольга Ли

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Главному редактору издания "Народный журналист" и бывшему депутату Курской областной думы Ольге Ли, выступившей в марте минувшего года с критикой президента России Владимира Путина и местных чиновников, вновь предъявлено обвинение в клевете в адрес судьи Людмилы Шуровой.

Адвокат обвиняемой Роман Лызлов подчеркнул, что защита не видит никаких оснований для нового направления дела в суд.

В конце ноября 2016 года Ленинский районный суд Курска вернул в прокуратуру уголовное дело Ольги Ли о клевете в адрес судьи. Ранее Следственный комитет прекратил другое дело, заведенное на журналистку, – о возбуждении ненависти к чиновникам. Экспертиза не выявила в ее высказываниях признаков экстремизма.

В октябре прокуратура взяла с Ольги Ли через суд подписку о невыезде, которую журналистка опротестовала. В конце декабря ее не выпустили из России в Израиль, сославшись на постановление суда.

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