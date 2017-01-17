Шотландия должна иметь возможность независимости - Стерджон

Шотландия должна иметь возможность независимости от Великобритании, если будут отвергнуты пожелания Эдинбурга по новому плану торговли Великобритании - после того, как она покинет Европейский Союз. Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджон.

Стерджон, которая возглавляет правительство, выступающее за независимость от Великобритании, заявила, что план Brexit, изложенный сегодня премьер-министром Великобритании Терезы Мэй является "экономически катастрофическим" для Великобритании, и что Шотландия не голосовала за него.

Шотландцы проголосовали за пребывание страны в ЕС в июне прошлого года, в отличие от общего голосования Великобритании, в ходе которого было принято решение выти из Евросоюза. Стерджон представила правительству в Лондоне ряд предложений по позиции Шотландии.