Проект "Вместо Путина" запустил квест для региональных политиков

Проект "Вместо Путина", который создал основатель "Открытой России" Михаил Ходорковский, запустил новый годовой квест для региональных политиков.

Как сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на исполнительного директора фонда "Открытая Россия" Тимура Валеева, по итогам квеста будут определены политики, которые смогут составить конкуренцию власти на выборах разного уровня.

Каждый участник квеста сформулирует свою "программу перемен".

По словам Тимура Валеева, проект "Вместо Путина" призван показать обществу, что существует альтернатива действующим политикам.

В сентябре 2016 года главная задача проекта была определена как выбор кандидата в президенты России, который смог бы соперничать с Владимиром Путиным в 2018 году.