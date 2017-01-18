ФСБ напомнила операторам связи о бюджете на "закон Яровой"

Федеральная служба безопасности (ФСБ) отправила операторам связи письмо с напоминанием заложить в бюджет на 2017 год средства на исполнение так называемого "закона Яровой". Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на сотрудников двух компаний связи.

Письма, по их словам, были получены в декабре.

Поправки в закон, подготовленные депутатом Ириной Яровой, ужесточают ответственность за преступления террористического и экстремистского характера. Они, в частности, обязывают операторов связи записывать и хранить все телефонные разговоры, сообщения, а также изображенияи видео клиентов в течение полугода. Закон вступает в силу с 1 июля 2018 года, а технического задания на создание системы хранения данных пользователей до сих пор нет, рассказал один из собеседников газеты.

Летом 2016 года руководители "большой четверки" российских операторов связи оценили исполнение закона более чем в два триллиона рублей.

19 января эксперты правительства рассмотрят петицию об отмене "закона Яровой", которая собрала более ста тысяч подписей на сайте Российской общественной инициативы. Её авторы считают, что закон противоречит Конституции, требует огромных денег и может привести к банкротству многих интернет-компаний.