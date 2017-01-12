Эксперты правительства обсудят возможность отмены "пакета Яровой"

Эксперты правительства рассмотрят петицию об отмене "пакета Яровой", которая собрала более ста тысяч подписей на сайте Российской общественной инициативы. Заседание рабочей группы во главе с министром открытого правительства Михаилом Абызовым пройдет 19 января, пишут "Ведомости".

В петиции указывалось, что принятый летом 2016 года так называемый "пакет Яровой" противоречит Конституции, требует огромных денег и может привести к банкротству многих интернет-компаний.

Поправки, подготовленные депутатом Ириной Яровой ужесточают ответственность за преступления террористического и экстремистского характера. Они, в частности, обязывает операторов связи записывать и хранить все телефонные разговоры и сообщения своих клиентов в течение полугода.

Петиция против "пакета Яровой" появилась на сайте Российской общественной инициативы 8 июля (на следующий день после подписания законов президентом Владимиром Путиным) и должна была быть рассмотрена экспертами ещё в октябре. В связи с задержкой Фонд борьбы с коррупцией обратился в суд. Заседание назначено на 16 января.

Как пишут "Ведомости", согласно оценке американского Фонда информационных технологий и инноваций, "пакет Яровой" оказался самой жесткой из мировых инициатив по хранению данных. Помимо России в десятке стран с самыми суровыми законами в этой сфере оказались Китай, Индонезия, Турция, Вьетнам и Германия.