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Новости

Эксперты правительства обсудят возможность отмены "пакета Яровой"

Министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов

Министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов

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Эксперты правительства рассмотрят петицию об отмене "пакета Яровой", которая собрала более ста тысяч подписей на сайте Российской общественной инициативы. Заседание рабочей группы во главе с министром открытого правительства Михаилом Абызовым пройдет 19 января, пишут "Ведомости".

В петиции указывалось, что принятый летом 2016 года так называемый "пакет Яровой" противоречит Конституции, требует огромных денег и может привести к банкротству многих интернет-компаний.

Поправки, подготовленные депутатом Ириной Яровой ужесточают ответственность за преступления террористического и экстремистского характера. Они, в частности, обязывает операторов связи записывать и хранить все телефонные разговоры и сообщения своих клиентов в течение полугода.

Петиция против "пакета Яровой" появилась на сайте Российской общественной инициативы 8 июля (на следующий день после подписания законов президентом Владимиром Путиным) и должна была быть рассмотрена экспертами ещё в октябре. В связи с задержкой Фонд борьбы с коррупцией обратился в суд. Заседание назначено на 16 января.

Как пишут "Ведомости", согласно оценке американского Фонда информационных технологий и инноваций, "пакет Яровой" оказался самой жесткой из мировых инициатив по хранению данных. Помимо России в десятке стран с самыми суровыми законами в этой сфере оказались Китай, Индонезия, Турция, Вьетнам и Германия.

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