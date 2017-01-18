Союз ученых Петербурга против передачи Исаакиевского собора РПЦ

Союз ученых Петербурга выступил против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. В организации считают, что переход памятника истории, культуры и архитектуры в ведение церкви недопустим и должна быть остановлен.

В заявлении, опубликованном на сайте организации, говорится, что принадлежащие Петербургу соборы-музеи, являющиеся памятниками культуры мирового значения и "визитной карточкой" города, должны оставаться светскими государственными учреждениями. По мнению ученых, сложившаяся практика проведения в Исаакиевском соборе богослужений учитывает интересы верующих.

Передача же собора в пользование РПЦ нанесет ущерб научной деятельности музея, а также нарушит права жителей Петербурга.

Ранее против передачи собора выступил Союз музеев Петербурга и Ленинградской области.

О переходе собора в ведение церкви официально объявил 10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Более ста тысяч человек подписали онлайн-петицию с требованием отменить это решение. В городе проходят акции протеста.

Ежегодно Исаакиевский собор посещают более трех миллионов туристов. При этом там проходят богослужения.