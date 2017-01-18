Суд рассматривает по существу дело "узника Болотной" Панфилова

Замоскворецкий суд Москвы в среду начал рассмотрение по существу дела астраханца Максима Панфилова, которого обвиняют в применении насилия к полицейскому во время массовой акции протеста на Болотной площади 6 мая 2012 года. Об этом сообщает "Медиазона".

Первоначально слушания были назначены на конец декабря, но перенесены из-за неявки представителя обвинения, а также из-за того, что в суд не доставили самого Панфилова.

Обвиняемый страдает неврологическим заболеванием – синдромом Туретта. Следствие сообщило, что специалисты института имени Сербского признали Панфилова невменяемым, из-за чего ему может грозить принудительное лечение.

Максим Панфилов был задержан в апреле 2016 года. По версии следствия, во время акции на Болотной площади он сорвал шлем с сотрудника ОМОНа, чем якобы "причинил ему физическую боль".

Правозащитный центр "Мемориал" признал Панфилова политзаключенным.