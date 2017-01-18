Российский бегун Шубенков решил выступать под нейтральным флагом

Чемпион мира 2015 года в беге с барьерами, россиянин Сергей Шубенков вновь подал документы в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИAAФ) для участия в соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена. Об этом он рассказал изданию "Р-Спорт".

Решение выступать под нейтральным флагом Шубенков принял ещё летом и тогда же отправил документы, но ему отказали.

По словам Шубенкова, он понимает, что этот поступок "не красит" его, но сейчас это единственный шанс для него попасть на международные соревнования.

В конце декабря индивидуальные разрешения на выступления на международных соревнованиях под нейтральным флагом были выданы двум россиянкам: прыгунье в длину Дарье Клишиной и бегунье Юлии Степановой. Об этом же ИААФ попросила прыгунья в высоту Мария Кучина.

Всероссийская федерация легкоатлетических ассоциаций была бессрочно дисквалифицирована в ноябре 2015 года за систематическое использование допинга в российской легкой атлетике. Из-за этого российским легкоатлетам запрещено выступать на международных соревнованиях. В июне 2016 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций оставила свое решение в силе, что означало отстранение российских спортсменов от Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Спортивный арбитражный суд подтвердил это решение.