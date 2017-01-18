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Правосудие

Операция "Лес". Эфир в 18:05

Пикет в защиту Волжской поймы в Нижнем Новгороде

Пикет в защиту Волжской поймы в Нижнем Новгороде

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Как сохранить городские леса

Вырубка деревьев в городских лесах и парках все чаще походит на спецоперации с привлечением полиции, нацгвардии и ОМОНа, которые охраняют рабочих от жителей микрорайонов, протестующих против вырубки. А тех, кто заявляет о незаконности рубки деревьев в городских лесах и парках и пытается остановить рабочих, задерживают и судят.

В студии Радио Свобода - член общественного экологического совета Москвы Алина Енгалычева и юрист Гринпис России Ольга Блатова, На видеосвязи: защитник парка Кусково Игорь Шихов из Москвы и участник Комитета защиты Волжской поймы Илья Мясковский из Нижнего Новгорода.

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