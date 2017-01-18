Путин и путаны. Эфир в 19:05

Владимир Путин убеждает мир, что Дональд Трамп не был завербован на "клубничке", при этом президент России патриотично утверждает, что русские проститутки – лучшие. Мир с трепетом ждет саммита Путин – Трамп. Президент США Трамп предлагает сделку: обменять отмену санкций против РФ, введенных, вообще-то, за агрессию на территории Украины, на ядерное разоружение России.

Бывшая узница Лефортово, Герой Украины, народный депутат Надежда Савченко выступает с "мирной инициативой": оставить надежды на Крым и так вернуть стране захваченный Россией кусок Донбасса.

Популистские инициативы множатся, создавая поле фейковой постмодернистской политики, подрывая устоявшиеся международные институты.

Новый стиль политики в США, РФ и Украине обсудят политик Владимир Рыжков, журналист Владимир Долин, политолог Вадим Межуев, депутат Верховной Рады Украины, фракция "Батькивщина", Сергей Соболев, депутат Госдумы РФ (ЛДПР) Андрей Свинцов.

Ведет передачу Михаил Соколов.