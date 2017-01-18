Кандидат на пост представителя США при ООН осудила политику России

Никки Хейли, кандидат на пост представителя США при ООН, заявила, что ослабление санкций в отношении России возможно только после позитивных изменений её политического курса.

Отвечая в среду на вопросы сенаторов на слушаниях по её кандидатуре, выдвинутой избранным президентом Дональдом Трампом, Хейли резко осудила политику России. Она назвала военными преступлениями российские бомбардировки больниц в Сирии, подвергла критике аннексию Россией Крыма, а также заявила, что Вашингтон никогда не смирится с попытками Кремля вмешаться в ход президентских выборов в США в 2016 году.

Никки Хейли подвергла критике и ООН - за "предвзятое отоношение" к Израилю, неспособность покончить с северокорейской ядерной угрозой, бессмыленные расходы и коррупцию в самой организации.

