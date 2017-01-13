Дональд Трамп выразил поддержку всем своим номинантам

Избранный президент США Дональд Трамп выразил поддержку всем своим кандидатам на должности в новом правительстве и призвал их открыто выражать их собственное мнение.

Об этом Трамп написал сегодня в твиттере.

Кандидаты на посты госсекретаря, министра обороны и главы ЦРУ – Рекс Тиллерсон, Джеймс Маттис и Майк Помпео – в ходе слушаний в Сенате уже выразили свои позиции по отношению к России, Ирану, НАТО, сильно отличающиеся от взглядов Трампа по указанным вопросам.

Избранный президент еще раз заверил, что недавно появившиеся неподтвержденные сообщения о наличии у российских спецслужб компромата на него являются "фальшивкой", которой воспользовались его политические оппоненты.