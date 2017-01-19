Суд признал законным увольнение доцента иркутского университета

Кировский районный суд Иркутска в четверг признал законным увольнение доцента исторического факультета Иркутского государственного университета Алексея Петрова, которого обвинили в занятиях общественной деятельностью в ущерб образовательной. Об этом сообщает портал Ozero.ru.

Петрова уволили в середине ноября – якобы за прогулы. Это произошло вскоре после прокурорской проверки вуза по обращению некоего "Профсоюза независимых граждан". В заявлениях говорилось, что руководитель факультета "пропагандирует недостаточно патриотичные взгляды" и часто ездит в командировки за границу.

В Иркутске прошла акция в поддержку уволенного преподавателя.

Алексей Петров возглавляет региональное отделение общественного движения против фальсификации на выборах "Голос".