"Ведомости" связали отставку в Кремле с публикацией "писем Суркова"

Опубликованные украинскими хакерами в октябре письма, якобы принадлежащие помощнику президента Владиславу Суркову, привели к отставке высокопоставленного чиновника Кремля. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на близких к президентской администрации источника. Речь идет о руководителе аппарата Суркова Александре Павлове, который уволился в декабре 2016 года.

Знакомый Суркова подтвердил изданию, что Павлов действительно ушел с должности, но о мотивах говорить не стал, отметив лишь, что "слышал о претензиях к нему по работе". В свою очередь в управлении президента по экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, которое курирует Сурков, заявили, что Павлов уволился по собственному желанию. Связаться с Павловым "Ведомостям" не удалось.

Осенью 2016 года хакеры из украинской группы "Киберхунта" опубликовали массив из двух с лишним тысяч писем, полученных в результате взлома ящика электронной почты приемной бывшего заместителя руководителя администрации президента России и советника Владимира Путина Владислава Суркова. Один из документов был озаглавлен "План первоочередных мероприятий по дестабилизации общественно-политической жизни на Украине "Шатун". Другие документы свидетельствуют о непосредственном управлении политической и экономической жизнью Донецкой и Луганской "народных республик" из Москвы и о попытках России влиять на политическую ситуацию на Украине.

Подлинность выложенных украинскими хакерами писем подтвердили сразу несколько международных экспертов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию этих документов, заявил, что Сурков вообще не пользуется электронной почтой. Сам Сурков не комментировал утечку своей предполагаемой переписки.