Суд отложил заседание по делу "Кировлеса" до 23 января

Суд в Кирове отложил до 23 января назначенное на пятницу рассмотрение дела "Кировлеса", обвиняемыми по которому проходят учредитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и предприниматель Петр Офицеров. Об этом сообщает "Медиазона".

Накануне судья объявил, что с 20 января заседания по делу "Кировлеса" будут проходить ежедневно. Навальный и его адвокат Светлана Давыдова заявили, что не будут на них присутствовать. Судья Втюрин посоветовал оппозиционеру "подумать".

В 2013 году суд приговорил Алексея Навального и Петра Офицерова к условным срокам по делу о хищении леса. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал процесс по этому делу "несправедливым судебным разбирательством". В ноябре 2016 года Верховный суд России направил дело на новое рассмотрение. Заседания проходят в Кирове.