После инаугурации Трамп подписал указ о послаблении Obamacare

Президент США Дональд Трамп через несколько часов после инаугураци и подписал указ о послаблении так называемой Obamacare — реформы здравоохранения, проведенной предыдущим главой Белого Дома Бараком Обамой. Он поручил федеральным ведомствам игнорировать некоторые положения Obamacare, такие как налоговые требования и штрафы.

Принятая Обамой в 2010 году реформа медицинского страхования предоставляет субсидии малоимущим на врачебную помощь. Большинство обладателей новой страховки получают дотации от государства. Критики реформы называют её слишком дорогостоящей: из-за неё налоги для некоторых граждан страны были значительно повышены.

Во предвыборной кампании Трамп выступал против Obamacare и неоднократно обещал отменить реформу. Инициативу Обамы также критиковало республиканское большинство в Конгрессе. 11 января 2017 года Сенат США проголосовал за отмену реформы.

Инаугурация Дональда Трампа прошла 20 января. Выступая в Вашингтоне с речью на церемонии инаугурации, Трамп обозначил интересы Америки как свой главный приоритет и пообещал вернуть американцам рабочие места и укрепить границы. Во время присяги президента в Вашингтоне прошли акции протеста.