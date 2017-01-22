Премьер-министр Медведев: оппозиция может готовиться к выборам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что оппозиционные партии смогут воспользоваться предстоящими в сентябре региональными выборами для заблаговременной подготовки к президентской кампании. Медведев выступил 22 января на съезде партии "Единая Россия", делегаты которого переизбрали его партийным лидером.

"Единая Россия" обладает конституционным большинством в Государственной Думе и формлаьно руководит органами исполнительной власти как в центре, так и в регионах. По словам премьер-министра Медведева, правящая партия является главным политическим ресурсом президента Владимира Путина.

В сентябре 2016 года в России прошли парламентские выборы, на осень 2017 года намечены выборы в региональные органы власти. На 11 марта 2018 года в России запланированы президентские выборы. В декабре минувшего года оппозиционный политик Алексей Навальный заявил о своём намерении бороться за пост президента России.