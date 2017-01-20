Песков рассказал о пользе "серьезной оппозиции" для России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что "серьезная оппозиция" пошла бы на пользу стране. Об этом он заявил в интервью Би-би-си.

Как пояснил Песков, речь идет об "опытных профессионалах" и политиках, которые могли бы посоперничать с действующей властью в лице президента Путина, которого, по его словам, поддерживает 90 процентов населения. При этом Песков надеется, что Владимир Путин будет баллотироваться на следующий срок.

На вопрос о том, можно ли гарантировать участие в выборах президента России в 2018 году оппозиционного политика Алексея Навального, пресс-секретарь ответил, что он "не имеет права делать такого рода заявления".

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный объявил о намерении участвовать в выборах президента 13 декабря. Навальный вернул себе право баллотироваться в президенты после того, как Верховный суд России отменил вынесенный ему приговор по делу "Кировлеса". В настоящее время по этому уголовному делу проходит повторное судебное разбирательство. Навальный не исключает, что ему вновь вынесут обвинительный приговор, чтобы лишить права участвовать в президентских выборах.

Владимир Путин ранее заявлял, что пока не решил, будет ли он в очередной раз баллотироваться на пост главы государства.