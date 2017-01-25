Путь к мракобесию

Наше государство построено на насилии. Пытки в полицейских участках, переполненные тюрьмы, издевательства над заключенными, нападения провокаторов на оппозиционные акции – все это происходит с одобрения и поощрения власти. Полгода назад государство де-факто одобрило насилие и в отношениях между своими гражданами ("закон о декриминализации побоев"), исключив уголовную ответственность за нанесение побоев между незнакомыми друг с другом людьми. Достоинство и неприкосновенность личности для Кремля – пустой звук: пусть лучше граждане срывают злость от бедности и безысходности друг на друге.

В этом году "патриархальное лобби" намерено декриминализовать и семейное насилие. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект о декриминализации побоев в отношении близких лиц. В первом чтении документ был принят 11 января. Это насаждение традиционалистских устоев, так называемых семейных ценностей. Патриархальная семья является опорой репрессивного государства.

Легализация насилия – путь к варварству и мракобесию

Депутаты лицемерно заявляют о том, что государство не должно вмешиваться в дела семьи, но это не мешает им регулярно выходить с инициативами о запрете и ограничении абортов или запрещать "пропаганду нетрадиционных отношений". Между тем, по статистике МВД, каждый год 600 тысяч женщин подвергаются насилию со стороны своих партнеров. Большинство преступлений взрослых по отношению к детям совершается их близкими родственниками, утверждает уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. Стоит добавить, что физическое насилие, как правило, сочетается с другими проявления власти и контроля – психологическим, экономическим и сексуальным насилием. Легализация насилия – путь к варварству и мракобесию. Цивилизованному обществу необходимы ювенальная юстиция, полноценный закон против домашнего насилия, криминализация любого физического насилия.

В эти дни феминистки и политические активисты проводят одиночные пикеты у Госдумы с требованием от депутатов не принимать этот людоедский закон. 20 января я сам участвовал в таком пикете вместе с другими активистами "Молодежного Яблока". Мы видели, какие масштабные демонстрации против сексизма и дискриминации женщин только что прошли в США. В них участвовали Мадонна и Скарлетт Йоханссон, первая не побоялась прямо "послать" Трампа, которого она считает шовинистом. В ближайшее время в Москве и других регионах планируется проведение митингов и акций, направленных против декриминализации домашнего насилия, открыта петиция за принятие закона против домашнего насилия.

Хватит молчать, пора действовать!

Николай Кавказский – председатель московского "Молодежного Яблока", член Гендерной фракции "Яблока" и "ЛевСД"