В Сенате пройдет голосование по кандидатурам госсекретаря и главы ЦРУ

Сенат США проведет в понедельник голосование по кандидатурам, выдвинуым президентом Дональдом Трампом на посты государственного секретаря и директора ЦРУ.

Ранее два сенатора-республиканца Джон Маккейн и Линдси Грэм распространили заявление о том, что поддержат бывшего генерального директора ExxonMobil Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря, несмотря на его тесные связи с президентом России Владимиром Путиным.

Маккейн и Грэм в совместном заявлении отметили, что, хотя у них "по-прежнему есть опасения" по поводу предыдущих отношений Тиллерсона с Россией и Путиным, они "считают, что Тиллерсон может быть эффективным защитником интересов США." Маккейн и Грэм заявили, что Тиллерсон убедил их в том, что заслуживает поддержки после нескольких частных встреч и многочисленных дискуссий.

Сенатор-демократ Бен Кардин, оппозиционный сенатор в составе комитета по иностранным делам, выступил с заявлением о том, что он будет выступать против Тиллерсона. В его заявлении отмечается, что бизнес ориентация Тиллерсона и его ответы на вопросы в ходе слушаний вызывают сомнения в его способности исполнять обязанности государственного секретаря, чтобы продвигать ценности и идеалы, которые определяют Соединенные Штаты.

Как ожидается, в тот же день в Сенате пройдет голосование по кандидатуреконгрессмена-республиканца Майка Помпео по утверждению его на пост директора ЦРУ.