Генпрокуратура недовольна статьей, по которой осужден Дадин

Генеральная прокуратура и эксперты Дальневосточного университета нашли противоречия в статье Уголовного кодекса о неоднократных нарушениях на митингах. Об этом во вторник пишет "Коммерсантъ".

Отзыв запросил Конституционный суд, который 24 января рассмотрит жалобу Ильдара Дадина – первого осужденного в России за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий.

Статья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. "Неоднократными" считаются нарушения более двух раз за 180 дней.

Замгенпрокурора России Владимир Малиновский в своем заключении отметил, что "неоднократность совершения правонарушений не может рассматриваться как обстоятельство, повышающее степень опасности таких действий до уровня преступлений".

По его мнению, повторное нарушение на митинге вряд ли настолько общественно опасно, чтобы признаваться преступлением.

В заключении Дальневосточного университета эту норму назвали необоснованной. Эксперты также подчеркнули, что за одно и то же правонарушение не может следовать как административная, так и уголовная ответственность. Это – нарушение Конституции, отмечают они.

С позицией Генеральной прокуратуры не согласны в МВД и Минюсте России, пишут "Ведомости".

В декабре 2015 года суд приговорил Ильдара Дадина к 3 годам колонии общего режима по статье о "неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий". Позднее срок был снижен до двух с половиной лет. В ноябре Дадин пожаловался на пытки в сегежской колонии, в которой он отбывал наказание. В декабре Дадина перевели в алтайское исправительное учреждение.