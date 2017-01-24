Конституционный суд рассматривает жалобу Дадина без его участия

Конституционный суд рассматривает жалобу заключенного Ильдара Дадина на статью Уголовного кодекса о неоднократных нарушениях на митингах без участия заявителя. Ранее активист просил суд об участии в заседании по видеосвязи.

Однако, по словам председателя суда Валерия Зорькина, Дадин оспаривает саму статью, а не свой конкретный случай её применения. Он находится на связи с адвокатами, которые представляют его интересы, поэтому суд решил не привлекать его к рассмотрению жалобы лично.

В жалобе Дадин просит признать статью Уголовного кодекса, по которой он был осужден, неконституционной, так как она предполагает повторное наказание за административные правонарушения, если те совершаются неоднократно.

Позицию Дадина - первого осужденного в России за неоднократное нарушение на митингах - поддержала Генеральная прокуратура. Замгенпрокурора России Владимир Малиновский в своем отзыве в Конституционный суд отметил, что "неоднократность совершения правонарушений не может рассматриваться как обстоятельство, повышающее степень опасности таких действий до уровня преступлений". По его мнению, повторное нарушение на митинге вряд ли настолько общественно опасно, чтобы признаваться преступлением.

В декабре 2015 года суд приговорил Ильдара Дадина к 3 годам колонии общего режима по статье о "неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий". Позднее срок был снижен до двух с половиной лет. В ноябре Дадин пожаловался на пытки в сегежской колонии, в которой он отбывал наказание. В декабре Дадина перевели в алтайское исправительное учреждение.