В ФЕОР назвали высказывание вице-спикера Госдумы антисемитским

Федерация еврейских общин России (ФЕОР) осудила высказывание вице-спикера Госдумы Петра Толстого о "черте оседлости" и обвинила его в подрыве межнационального мира, передает "Интерфакс".

Президент ФЕОР Александр Борода призвал парламентариев и партию "Единая Россия" отреагировать на заявления Толстого. Он подчеркнул, что такие высказывания "обычно приходится слышать от безответственных разжигателей антисемитских кампаний".

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин не увидел признаков антисемитизма в высказываниях Толстого, хотя и призывал не допускать выводов, которые могут "обидеть ту или иную национальность". Об этом сообщает агентство Regnum.

Речь идет о высказывании Толстого на конференции, посвященной вопросу о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. Вице-спикер заявил, что работники СМИ и законодательных собраний продолжают дело "тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году".