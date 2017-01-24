Генпрокуратура: статья, по которой осудили Дадина, конституционна

Генеральная прокуратура России считает, что статья об уголовной ответственности за неоднократное нарушения правил проведения публичных мероприятий, по которой осужден Ильдар Дадин, не противоречит Конституции. Об этом агентству "Интерфакс" заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Он добавил, что при криминализации административного правонарушения, совершенного неоднократно, "следует исходить не из общественной опасности именно деяния, а из "опасности" конкретной личности".

Полпред президента России в Конституционном суде Михаил Кротов заявил во вторник на заседании, что жалоба Дадина не подлежит удовлетворению, поскольку неоднократные правонарушения "свидетельствуют об осознанном выборе противоправного поведения".

Представитель Совета Федерации в Конституционном суде Андрей Клишас признал, что статья 212.1 требует "совершенствования".

Ранее позицию Дадина поддержал замгенпрокурора России Владимир Малиновский. По его мнению, повторное нарушение на митинге вряд ли настолько общественно опасно, чтобы признаваться преступлением.

Во вторник Конституционный суд России приступил к рассмотрению жалобы Ильдара Дадина на статью, по которой его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы. Активист просил суд об участии в заседании по видеосвязи, но было решено не привлекать его лично.