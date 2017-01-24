Обжалован отказ заводить дело о нападении на мужа юриста ФБК

Движение "Открытая Россия" обжаловало отказ полиции возбудить уголовное дело о нападении на Сергея Мохова – мужа юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь.

Представители потерпевшего настаивают, что полиция приняла решение формально и преждевременно, не получив результатов судебно-медицинского исследования и не опросив свидетелей и сотрудников скорой помощи.

Координатор "Правозащиты Открытой России" Мария Баронова заявила, что полицейские не предприняли никаких мер для установления личностей преступников.

Нападение на главного редактора журнала "Археология русской смерти" Сергея Мохова произошло вечером 25 ноября 2016 года. Неизвестный вколол ему в ногу жидкость, состав который не был определен. Оппозиционер Алексей Навальный связал нападение с расследованиями Соболь о деятельности бизнесмена Евгения Пригожина, известного как "повар Путина". В минувший понедельник полиция отказалась возбуждать уголовное дело.