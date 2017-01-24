Россия, Турция и Иран договорились о контроле за перемирием в Сирии

Россия, Турция и Иран договорились о трехстороннем механизме контроля за прекращением огня в Сирии.

В совместном заявлении, принятом на завершившихся двухдневных переговорах в Астане (Казахстан), все три страны поддержали также участие представителей сирийской вооруженной оппозиции в следующем раунде мирных консультаций – 8 февраля в Женеве.

Делегация правительства Сирии сочла встречу в Астане успешной, однако ее глава Башар Джаафари заявил, что продолжается наступление армии в районе Вади-Барада под Дамаском, где повстанцы по-прежнему контролируют основные запасы питьевой воды.

Сирийская оппозиция выразила недовольство в связи с заключительным коммюнике, поскольку в нем не определена военная роль Ирана в сирийском конфликте.

По данным ООН, в гражданской войне в Сирии за 5 с половиной лет погибли более 310 тысяч человек, более 9 миллионов вынуждены были покинуть свои дома.

