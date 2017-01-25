Россия опустилась на 131-е место в Индексе восприятия коррупции

Россия заняла 131-е место в ежегодном Индексе восприятия коррупции, который составляет международная организация Transparency International. Год назад она занимала 119-е место. По мнению экспертов, в целом ситуация в России не изменилась, а снижение связано с увеличением числа стран в рейтинге до 176-ти.

Россия в рейтинге за 2016 год получила 29 баллов из ста возможных. Такой же показатель у Ирана, Казахстана, Непала и Украины.Странами с самым низким уровнем восприятия коррупции оказались Дания, Новая Зеландия и Финляндия. В конце списка находятся Северная Корея, Южный Судан и Сомали.

Одним из наиболее важных факторов, повлиявших на положение России в рейтинге стала утечка "панамских документов", считают в Transparency International. Информация о том, что российские чиновники, в том числе близкие к президенту Путину,замешаны в махинациях с офшорами, широко освещалась в российских СМИ.

Также на результатах опроса сказались антикоррупционные дела в отношении высокопоставленных чиновников: арест министра Алексея Улюкаева, генерала ФСО Геннадия Лопырева, полковника МВД Дмитрия Захарченко, сотрудников Следственного комитета.

Индекс восприятия коррупции за 2016 год представлен в среду международной организацией по противодействию коррупции Transparency International. Исследования проводятся с 1995 года. Рейтинг составляется по шкале от 0 (самый высокий уровень восприятия коррупции) до 100 (самый низкий) на основе независимых опросов международных экспертов, а также крупных финансовых и правозащитных организаций.