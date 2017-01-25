Хочу - люблю, хочу - убью. Эфир в 18:05

Российские депутаты рассматривают законопроект о декриминализации, то есть выведении из списка уголовно-наказуемых деяний, побоев со стороны "близких лиц". Эта норма существует в российском законодательстве всего несколько месяцев и, судя по всему, скоро исчезнет из Уголовного кодекса. Подобные изменения законодатели объясняют необходимостью сохранения "традиционных семейных ценностей".

Как это отразится на ситуации, связанной с распространением домашнего насилия в России?

В студии Радио Свобода адвокаты Алексей Паршин и Мари Давтян.