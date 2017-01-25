На грани разорения

Десятки мелких и средних строительных фирм и фирм-перевозчиков, бывших субподрядчиками на строительстве стадиона "Зенит-Арена", Западного скоростного диаметра и трассы М-11 Москва-Петербург оказались банкротами или на грани банкротства. Эта ситуация сразу вызвала социальную напряженность в Санкт-Петербурге и паралич местного строительного рынка. Кроме того, пострадавшие от невыплат даже грозят перекрыть федеральную автотрассу.

На Западном скоростном диаметре и трассе М-11 Москва-Петербург строительство вела компания ICA – совместное предприятие турецкой компании IC Ictas и итальянской Astaldi. ICA, заключив договоры с субподрядчиками, десятками мелких и средних фирм, отказалась оплачивать проделанную работу, поставив их тем самым на грань банкротства. Сейчас более двадцати компаний – по аренде спецтехники, производству бетона и строительству – подали иски в Арбитражный суд Санкт-Петербурга. Таким компаниям как "Лидер-пром", "Баркада", "Рентал юнитс" и другим ICA задолжала по 10-15 миллионов рублей, дорожно-строительной организации "Жуванди" она должна более ста миллионов рублей.

Больше всех от невыплат пострадали компании-перевозчики, работавшие субподрядчиками на трассе М-11 Москва-Петербург

Причины невыплат неясны: телефоны ICA не отвечают, представители компании избегают общения с журналистами. Больше всех от невыплат пострадали компании-перевозчики, работавшие субподрядчиками на трассе М-11 Москва-Петербург. В понедельник они пытались провести акцию протеста на этой трассе, но не стали ее перекрывать по просьбе сотрудников ГИБДД. В итоге они требовали погашения задолженности у проходной рабочего штаба ICA.

Владимир Матягин, президент Ассоциации "Грузавтотранс", объединяющей компании-перевозчики, так обрисовал сложившуюся ситуацию:

– Очень тяжелая ситуация сложилась для всех подрядчиков, не только на Западном Скоростном Диаметре, где не платят с июля-августа месяца. Но сейчас еще в большей степени усугубляется ситуация трассы М-11, всем субподрядчикам, перевозчикам и строителям должны уже порядка четырех миллиардов рублей. Строительный рынок на сегодняшний момент встал. Эти четыре миллиарда поставили на грань разорения весь строительный сектор.

Мы будем перекрывать въезды и блокировать работу турецкой компании до тех пор, пока не начнется серьезный разговор и оплата всех финансовых обязательств

Мы в декабре проводили переговоры. Ряд встреч были и с субподрядчиками, и с перевозчиками, мы тоже с турецкой компанией встречались и говорили: "Вы чего-то нам обещали, а все свои обещания проигнорировали". Закрывая свои текущие дыры, проигнорировали то, что перевозчики, строители теперь не могут выполнить обязательств по лизингам, по зарплатам и тому подобное. Буквально на той неделе в пятницу у нас была встреча с руководством турецкой компании. И они гарантировали на этой неделе начать закрываться, но опять проигнорировали. Судя по этой ситуации, это делается намеренно, для банкротства.

На следующей неделе будет масштабная акция, потому что перевозчики говорят, что не намерены больше ждать. "Мы будем перекрывать въезды и блокировать работу турецкой компании до тех пор, пока не начнется серьезный разговор и оплата всех финансовых обязательств", – говорят они мне.

Турецкая компания совершенно ненормально себя повела и должна попасть под серьезные санкции

Мы считаем, что турецкая компания совершенно ненормально себя повела и должна попасть под серьезные санкции, чтобы компенсировать перевозчикам их потери, – полагает Владимир Матягин.

Заказчик строительства центрального участка Западного скоростного диаметра консорциум "Магистраль Северной столицы" официально снял с себя ответственность за деятельность итало-турецкой фирмы ICA, которую он привлек в качестве подрядчика на строительство этой трассы. Официальную позицию консорциума озвучил начальник ее отдела по связям с общественностью Андрей Цапу:

Заказчик не имеет доступа к коммерческим условиям, которые подрядчик устанавливает для субподрядных организаций и поставщиков

​– В соответствии с договором подрядов строительства участков Западного скоростного диаметра, заключенным между "Магистралью Северной столицы" и фирмой ICA, коммерческие вопросы закупок материалов и услуг субподрядных организаций находятся в компетенции ICA. "Магистраль Северной столицы" не имеет доступа к коммерческим условиям, которые подрядчик устанавливает для субподрядных организаций и поставщиков. Оплата от "Магистрали Северной столицы" к ICA осуществляется на основании сертификатов, проверенных независимым инженером, и весь сертифицированный объем работы оплачивается своевременно.

В том же духе и официальное заявление заказчика строительства участка магистрали М-11 консорциума "Магистраль двух столиц", привлекшего для строительства трассы ту же итало-турецкую ICA.

– Приемка и оплата выполненных работ осуществляется по крупным элементам объекта, представляющим собой достаточно объемный завершенный комплекс строительно-монтажных работ. В связи с этим возникает разрыв между частичным выполнением работ по данным элементам и возникновением права генерального подрядчика сдать и получить за них оплату, – так в ООО "Магистраль двух столиц" объяснили возможную причину сбоя.

Но есть еще и третий крупный строительный объект в Петербурге, на котором выполнившие свою работу десятки субподрядчиков тоже оказались либо банкротами, либо на грани банкротства. Это стадион "Зенит-Арена". Рассказывает вице-президент Санкт-Петербургского союза строительных организаций Лев Каплан:

Сначала говорят вы сделайте, без контракта, без всего, а потом говорят, что вы сделали плохо

​– На "Зенит-Арене" ситуация еще хуже. Там субподрядчиков привлекли, когда еще по сути не было дополнительного финансирования, чтобы побыстрее сделать объекты, как требовал вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин. Это компании электриков, сантехников, финская компания, которая делает видеонаблюдение и другие. Целый ряд компаний, которые выполняют работу, а им по два-три месяца не платят, или, в конечном счете, не платят вообще, пока, дескать, не появятся общие деньги. А когда они появятся никто не знает. В цивилизованном мире заключили контракт, приняли работу, заплатили. А у нас все наоборот. Сначала говорят вы сделайте, без контракта, без всего, а потом говорят, что вы сделали плохо. Вот плесень. А плесень на стадионе из-за того, что сваи забили недостаточно глубоко, и там вода поступает. Это общая практика, которая, к сожалению, прямо укоренилась у наших застройщиков.

Турецкие компании считают, что российский арбитражный суд для них – не закон. А со стадионом уже и говорить нечего, там уголовные дела (Марата Оганесяна, экс-вице-губернатора Санкт-Петербурга, обвиняют в хищении более 50 миллионов рублей – РС). Подрядчикам не выплачены сотни миллионов рублей.

Всего, по словам Каплана, из-за повальных неплатежей за последние два года в Петербурге число банкротств малых строительных фирм увеличилось в пять раз.​