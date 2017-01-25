Дан приказ топить Навального?

Сбор частных пожертвований на президентскую кампанию Алексея Навального поставлен под угрозу: будущий кандидат в президенты сообщил в своем блоге, что платежная система Яндекс.Деньги требует закрыть кошелек, куда перечислялись деньги, так как подобный сбор может быть расценен как противозаконный.

Алексей Навальный

Ждать пришлось недолго и уже спустя неделю после начала сбора хорошие люди из Яндекс.Денег честно сказали нам: чуваки, нам звонит ЦБ (Яндекс.Деньги как платёжная система попадает под их регулирование) и требует, чтоб мы под любым предлогом закрыли кошелёк Леонида Волкова, на который мы собираем деньги.

На возражение «так они же ничего не нарушают», сотрудники Эльвиры Нибиуллиной отвечают: да нам пофиг, как хотите, так и закрывайте.

Мы тогда сообщили Яндекс.Деньговикам, что очень сочувствуем им, возмущены давлением, но добровольно ничего закрывать не будем — закон полностью на нашей стороне.

Тут надо отметить, что сбор средств на ФБК идёт во многом через сервис Яндекс.Касса от Яндекс.Денег, они всегда помогали нам и даже специальную форму разработали для общего удобства, поэтому ссориться мы с ними точно не хотим и хотим сотрудничать, но молча выполнить незаконные требования тоже не можем.

Какое-то время ничего не происходило, но видимо, Кремль не в силах больше был терпеть растущие цифры нашей кампании, и в пятницу Волков получил следующее письмо: <...>

Яндекс.Деньги в одностороннем порядке заблокирует счёт по причине того, что регулятор (ЦБ) может подумать, что мы нарушаем закон.

То есть мы его не нарушаем, но вдруг регулятор подумает? А чтоб он вообще не думал на эту тему, то давайте скорее закроем.

В связи с этим я хочу заявить:

1. Действие сотрудников ЦБ — уголовное преступление, и я требую, чтобы глава ЦБ Эльвира Набиуллина дала свои разъяснения на эту тему. Эльвира Сахипзадовна всячески у нас стремится поддерживать имидж продвинутого западника-либерала и подчёркнуто дистанцируется от всяческого адо-трэша, творимого властью. Но тут мы видим прямое участие ЦБ в адо-трэше в том же формате, как это обычно делает ФСБ или СК.

Надо определиться. Либо красиво в Давосе рассказывать как всё по закону, либо добро пожаловать в клуб к Яровой, Бастрыкину и байкеру Хирургу.

2. Мы ужасно любим и Яндекс, и Яндекс.Деньги (которые купил Сбербанк, надо различать — это две разные компании), и всех сотрудников Яндекса. Мы понимаем, что они долгие годы терпят головную боль в связи с тем, что нам удобно пользоваться их сервисами. Тем не менее добровольно закрывать счёт не будем. Мы не нарушали правил пользования, мы не нарушали закон, нас не за что закрывать.

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Новость об изменении правил работы Яндекс.Денег вскоре появилась у ТАСС:

"Яндекс.Деньги" в ближайшие дни внесет изменения с условия пользовательского соглашения и внесет ограничение на сбор средств в политических целях, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. <...>

Как отметила представитель "Яндекс.Денег", ограничение на переводы в политических целях является стандартом для рынка электронных платежей. "Такие ограничения есть у большинства сервисов электронных кошельков в России (например, у Qiwi и PayPal).

Многие критикуют решение Яндекса и заявляют о бойкоте сервиса.

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Daniel Lourie

если запрет введут в силу, больше не переведу ни копейки через яндекс.деньги — а раньше платил через них примерно за все

Alexander Nedossekin

Я закрываю яндекс.кошелек и отказываюсь пользоваться их услугами навсегда.



Кажется, никто не сомневается в том, что блокировка сбора средств – часть крупной кампании против Навального, наряду с заново открытым делом Кировлеса. Всех живо волнует вопрос, упрячут ли на этот раз Навального за решетку.

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Смирнов

Вообще почему судья так гонит процесс по Навальному это вопрос. Вот сейчас Медуза пишет, что одна из версий – сорвать выдвижение в президенты. Но до выборов еще так далеко, неясно как то сорвать.

Но приказ побыстрее закончить процесс точно есть, зеленый свет со стороны судов. первый раз вижу как в авральном режиме, да еще и задним числом, отменяют заседания у адвокатов. Так что точно приказ.

Я кстати думаю, что нет логического объяснения, а дело в другом. Просто пришли к самому главному человеку, принимающему решение по Навальному. Ну наверное Путин, хотя я вот уже не уверен, может например на Совбезе решили. "Так, что у нас третьим пунктом. Так, суд над Навальным. Короче, давайте быстро, надоело про это"

Что-то такое. И весь аппарат моментально воспринял, что надо срочно вынести приговор.

Павел Чиков

Я вот со Смирновым не согласен, что Кировсуд не станет закрывать Навального. Во-первых, неверна позиция, что решают в последний момент. В первый раз 5 лет общего были заказаны, судя по всему, еще до поступления уголовного дела в суд, за полгода. И планы поменялись именно с реального на условный в последний момент и из-за избирательной кампании Собянина, как все помнят. То есть по умолчанию Алексей бы уже 3,5 года отсидел к сегодняшнему дню.

Во-вторых, на фоне растущего внимания и, следовательно, роли Европейского суда, Кремлю логично продемонстрировать еще один болт, который он на него забивает. После фортеля с правом КС признавать решения ЕСПЧ неисполнимыми, после соответствующего решения по делу ЮКОСа демонстративный игнор и очередная дуля в сторону Страсбурга вполне оправданы.

Заодно и весь потенциальный движ вокруг президентской кампании Навального похерить.

Парни всё ещё в силах принимать любое желаемое решение. Поэтому я бы не исключал заключения Навального под стражу в зале суда.

Vsevolod Chernozub

Поискал упоминания Навального и второго дела Кировлеса в соцсетях, посмотрел лайки-репосты у репортажей. Кажется, сам суд публике до лампочки. Может быть редакторам СМИ, отслеживающим клики, иначе всё видится. Статистика весомее ощущений. Однако если интерес, по сравнению с первым делом, реально упал, то вот дополнительный аргумент к тому, что могут посадить.

Большинство комментаторов воспринимает происходящее как доказательство того, что власть воспринимает Навального как серьезного соперника на будущих выборах.

Valery Solovei

Кремль неподдельно напуган кампанией Навального

Вы можете почувствовать, как власть уверена в победе собственного кандидата и привержена идее честных выборов.

С этой точкой зрения спорит на "Немецкой волне" Александр Плющев:

Власти боятся не политиков, в частности, Навального. Его-то можно не допустить к участию в выборах другими способами. Да и, кажется, в Кремле убедили сами себя, что Путина действительно поддерживает "туркменский" процент населения, о каких конкурентах может идти речь?

Власти боятся не денег в поддержку этих политиков. В конце концов, против того ресурса, который есть у государства и близких к нему олигархов, которых в любой момент можно подоить, ни один краудфандинг не потянет. По данным штаба Навального, к сегодняшнему дню было собрано 13 млн руб, из них около 6 млн - через "Яндекс.Деньги". Даже по кризисным меркам - сущие копейки, в сравнении с ресурсами "конвенциональных" кандидатов и партий.

Власти боятся хоть сколько-нибудь организованного без их участия населения. А тут еще и финансово мотивированного: человек, который пожертвовал своему политику деньги, точно пойдет голосовать за него. И, возможно, даже выйдет за него на улицу, как выходили за Навального не раз. Они где-то слышали про горизонтальные структуры, которые даже могут обходиться без лидеров. И водятся эти структуры, и организуются в интернете. С этим во многом связаны и многочисленные меры по регулированию и цензурированию сети. Чего учудят организованные в ней массы, да еще и с финансовой подпиткой от самих себя - одному богу известно. Вот и страшно.

Кирилл Рогов видит в происходящем доказательство того, что в России место работающих институтов заняли силовые структуры:

Причудливы будни полицейского государства. Центральный банк (!) звонит в "Yandex.Деньги" и требует заблокировать сбор средств на президентскую кампанию Навального. Никаких законных оснований для этого нет. Просто позвонили из администрации президента или из ФСБ и сказали: закрыть кошелек, все равно как, сами придумайте. И ЦБ отправился выполнять полицейские функции.​

Публика к этому относится довольно равнодушно. Одни говорят: "ты, знаешь, Навальный не мой кандидат, я на него тут смотрела в профиль, потом - с затылка. Нет, не мой". Другие говорят: "я вообще инаугурацию Трампа смотрю, марши в Америке, чума - полная..." Третьи: "Эльвира Набиуллина - хороший специалист, поддерживает макроэкономическую стабильность."

С последним аргументом, кстати, особенно легко поспорить. Как показывает данный эпизод, поддерживает макроэкономическую стабильность вовсе не Эльвира Набиуллина, а ФСБ или администрация президента. Потому что в тот день, когда покажется, что издержки ее поддержания для них высоки (а такое случается с авторитарными режимами, которые долго прячут свои экономические проблемы глубоко в штаны), они позвонят в ЦБ и скажут: “алло, заблокируйте там вашу дребаную макростабильность, под любым предлогом, нам все равно”.

И никто не пойдет защищать ЦБ в этот ответственный день. А зачем? Если нет автономии кошелька Волкова-Навального, то почему должна быть автономия ЦБ? И зачем, главное, она нужна?

Или Кудрин. Конечно, он знает, что нельзя звонком из ФСБ или АП запрещать транзакции, которые не запрещены законом. Но он не поддержит, конечно, Навального. Потому что он пишет программу модернизации и улучшения, в которой как раз написано, что так делать нельзя. Шансы что ее примут, и так малы, а если он заступится, то они будут нулевыми. А так они не нулевые. Но и программа, с другой стороны, будет такая, что любую ее часть можно заблокировать звонком из ФСБ или администрации президента.

Это у нас тут еще проблемы с пониманием того, что такое институты. Многие до сих пор думают, что хорошие институты – это добрая воля начальства. На самом деле институты – это фиксация баланса сил в обществе. На сегодня она такова, что ФСБ звонит в ЦБ и велит закрыть такие-то транзакции.

Еще до вчерашнего дня мы думали: ну ладно там – кредиты ЦБ, это полностью политизированная история, кому Путин или ФСБ скажет, тому их и выдадут. Но платежная система-то у нас все-таки общественная, она не принадлежит ажминистрации и ФСБ! Частные деньги, мои деньги я могу перечислить, куда считаю нужным! А сегодня - уже нет, уже принадлежит ФСБ и администрации президента ваша платежная система.

Поэтому мне пока кажется: какая будет инфляция в этом году и в следующем – 4%, 6% или 9% - это совершенно неважно. Так же как совершенно неважно, как отнесется Путин к программе Кудрина и примет ее или какую другую. И ни то, ни другое к институтам никакого отношения не имеет. А вот – может ли кто-то воспротивиться политизации платежной системы и запрету перечисления средств на кошелек Волкова-Навального или не может - это важный вопрос. Это как раз про институты. Именно здесь, сегодня и сейчас происходит очередной акт нашей институциональной драмы. И мы уже не там, где были вчера. Большие, всеобъемлющие институциональные программы – это пустое, искусство ради искусства, а малые шаги, вроде этого, – это крушиал.

Многие комментаторы согласны.

Леонид Волков

Мудрый Кирилл Рогов написал очень правильный текст о том, что такое есть на самом деле слабость и разложение институтов. Об институтах любят говорить кудрины, чубайсы и шуваловы, дворковичи и улюкаевы: мол, разом они не строятся, нам их надо постепенно развивать и укреплять, надо потерпеть, и вот тогда. Вот тогда.

Но дело в том, что под слабостью институтов они понимают совсем не то. Они считают, что слабость институтов — это низкий уровень правовой культуры, коррупция или там, допустим, нечестные выборы. И это все можно постепенно подкрутить, поднастроить.

И это конечно тоже, но есть примеры куда ярче и важнее.

Слабость (да что там, отсутствие) институтов — это когда банк блокирует счет клиента вне всяких правовых оснований, по звонку регулятора, исполняя политическую команду.

Это значит, что никто не может быть уверенным, что его счет в банке будет в сохранности. Потому что если в принципе существует механизм "блокировки счета по звонку", то это как с заряженным ружьем на стене в театре — рано или поздно это ружье выстрелит; рано или поздно найдется кто-то, чей финансовый интерес задействовать такой механизм окажется достаточным, чтобы спустить курок.

Разложение институтов — это когда из государственного реестра пропадают записи о собственности членов семьи высокопоставленного чиновника ЙЛДУ3 4АР7Ч. Это значит, что никто не может быть уверенным, что его собственность останется в сохранности. Потому что если в принципе существует механизм "удаления записей из госреестров", то рано или поздно для каждого лакомого кусочка собственности найдется желающий переписать его на себя.

Failed state — это когда политического противника судят по выдуманному уголовному делу, за обычную предпринимательскую деятельность, опираясь на специальную, только для него придуманную версию УК и УПК. Это значит, что никто не может уверенным, что его свобода останется в сохранности. Потому что если в принципе существует механизм "судить по особой процедуре", то рано или поздно найдется желающий, которого соблазнит такая возможность расправиться с оппонентом.

Именно эти частные случаи ярче всего подчеркивают, что никакого государства в России нет. Вообще нет. И коррупция много где в мире есть, и выборы далеко не везде кристалльно честные, и прочие разные проблемы разные страны решают с той или иной степенью успешности. Но страна — это территория, на которой функционирует государство; а в России государство не функционирует.

Konstantin Nikonov

А потом они (финансовые аналитики из министерств) жалуются на отток капитала из России. Мол, денег в экономике нет, все увозят в другие страны. А как, хочется спросить, вы себе представляете инвестировать в отечественный бизнес? Например, в Яндекс. Будучи в здравом уме такой компании и копейку отдать опасно. Бизнес управляется с Лубянки.

Tatiana Rybakova

Что важно (и опасно) - это ручное управление далеко не всегда Кремля. Или ФСБ. Это управление любого, кто имеет свой, хотя бы маленький, руль. И такие рули в реальности - вплоть до управдома. Так что властная вертикаль давно уже - болото всевластия.

Nikolai Rozov

Легитимность неправового принуждения

К.Рогов правильно и с похвальным пафосом защищает "институты" от силового принуждения.

Ну штука в том, что традиции и порядки силового принуждения в России - это тоже институты! Крепкие и скрепные.

Причем с высокой популярной, авторитетной и, разумеется, силовой, ЛЕГИТИМНОСТЬЮ.

Ну а на правовую и международную легитимность в этих условиях смело можно и наплевать.

Между тем Навальный призвал тех, кто его поддерживает, активнее жертвовать деньги на избирательную кампанию, пока такая возможность еще сохраняется, и многие последовали призыву.​

Oksana Baulina

с ленинским судом кирова все ясно, а теперь и эльвира набиуллина показывает себя во всей красе.

вот легкий способ заставить апэшечку психовать: https://2018.navalny.com/#donate

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ЦБ РФ отреагировал на претензии Навального публичным призывом предоставить доказательства давления на Яндекс.

Банк России

В понедельник Алексей Навальный обвинил Банк России в попытках заблокировать электронный кошелек для сбора средств на его избирательную кампанию. Не дождались обращения, которое Алексей Анатольевич собирался направить в наш адрес, поэтому ответим публично на публично сделанные заявления.

Нет, сотрудники Центрального банка ни звонками, ни каким-либо другим образом не совершали тех действий, которые описаны в ваших постах, Алексей Анатольевич.

Поэтому на ваши требования мы можем ответить только другим требованием: назовите имя сотрудника ЦБ, который якобы требовал закрытия Яндекс.Кошелька, либо извинитесь за то, что написали неправду.

Логично предположить, что сообщившие вам о своем разговоре с ЦБ сотрудники Яндекс.Денег, знают имя того, с кем разговаривали. Нет причин его скрывать. Если этот «звонивший из ЦБ» существует, мы проведем полное расследование, и все причастные к ситуации будут наказаны. Это будет сделано публично.

В противном случае не только мы, но и ваши читатели заслуживают извинений за то, что вы их ввели в заблуждение.

Извинений или доказательств обратного.

Если принимать сказанное выше за чистую монету, Яндексу нечего опасаться, считают комментаторы:

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Алексей Навальный

Деньги собирать мы вам не дадим. Но никакого давления не было. Вы ж не можете сказать «зампред ЦБ Васечкин утром 15 января позвонил с такого-то номера такому-то сотруднику Яндекс.Денег с угрозами», значит, доказательств нет. Всё чисто.

Это как сейчас у меня с «Кировлесом». Можете назвать фамилии сотрудников АП, кто судье Втюрину указания даёт? Не можете? Значит прекратите клеветать на нашу судебную систему. Всё чисто. Суд разберётся.

А цензура в СМИ? Разве она есть. Считаете, что есть, тогда назовите пофамильно, кто звонит главредам Первого канала, ВГТРК и НТВ и требует, чтоб они лгали в эфире. Не можете фамилий назвать? Тогда извинитесь перед Дмитрием Киселёвым. Всё чисто.

В прекрасной России будущего такой фигни не будет. Чиновников, оказывающих незаконное давление на бизнес, мы будем отдавать в поликлиники для опытов.

Многие тем временем прощаются с возможностью сбора денег на политические цели.

Кирилл Шулика

Итоги того, что Навальный начал избирательную кампанию.

Вообще, естественно, это противозаконно, работает телефонное право ЦБ. Вместо того, что упрощать финансирование политики, его усложняют, ибо хотят, чтобы оно велось из одного место и вы его все хорошо знаете и сможете показать на карте.

Аркадий Бабченко

Ну, что. Всё. Лавочка закрывается. Яндексу еще удивительно долго удавалось отбиваться: Киви мой кошелек заблокировал по первому же звонку - они мне сами прямым текстом сказали, что это было требование КГБ - деньги так и не вернули, около тридцати тысяч. Чтобы мне получит мои же деньги, требуют принести то, чего на белом свете вообще не может быть - заверенную у нотариуса справку, что мобильный номер, на который открыт кошелек, принадлежит мне. Мало того, что таких справок оператор не делает, там еще можно разрулить, попросив выписку зарегистрированных на тебя номеров - но вот нотариус эту филькину хренотень регистрировать отказывается категорически - ему еще дорого его место. В общем, зажилили деньги, и норм. С кошельком "Политвестника" произошло то же самое.

Российский Пейпал держался дольше, но тоже, в итоге, заблокировал мой кошелёк. Замечательное полицейское государство просто тупо переложило на него свои фискальные функции. Великолепный ход, конечно. Но деньги вернул все без вопросов.

Теперь вот, похоже, пришла и очередь Яндекса. Можно не сомневаться - написание текстов в Фейсбуке товарищ майор совершенно точно будет расценивать, как "политические цели". Собственно, под эти "политические цели" они теперь будут подтаскивать все, что угодно - вполть до сбора денег на операции неугодными людьми. Ну, а уж помощь политзаключенным - это по-любому.

Причем, что показательно, первые два раза они тоже с Навальным боролись - пытаясь перекрыть финансирование его ФБК низ-за выборов мэра, приняли свои идиотские ограничения по краудфандингу и фактически убили и его, и быстрые он-лайн переводы. КИВИ, великолепный сервис, который был самым простейшим способом кинуть сто рублей друг другу, и терминалы которого стояли в каждом магазине, первым побежав выполнять эти требования, ударил себя об стену и переломал ноги. После введения усложнений он просто пропал с горизонта. Его привлекательность была именно в простоте. В переводе денег одним кликом. А когда это стало занимать пять кликов - с верификацией и смс-оповещением - кому он на фиг стал нужен? Все это есть и в телефоне.

Вообще, конечно, замечательно, как власть, пытаясь сползти в девятнадцатый век и утащить туда за собой страну, убивает ликвидность он-лайн денег в двадцать первом веке.

Скоро берестой расплачиваться будем, товарищи. Собольими шкурками. Посконно. Духовно.

Oleg Kozyrev

запрет сбора денег на политическую деятельность - это публичное признание, что политической деятельностью людям запрещено заниматься вовсе

Но кто-то считает, что нет запрета, который нельзя было бы обойти.