Суд Евросоюза признал законными санкции против "Алмаз-Антей"

Суд Евросоюза оставил в силе санкции в отношении концерна "Алмаз-Антей", признав российского производителя средств противовоздушной обороны причастным к поставкам оружия сепаратистам на востоке Украины.

В пресс-релизе суда сообщается, что Совет Евросоюза представил достаточно доказательств передачи российского вооружения, производимого предприятием, в зону конфликта. Таким образом, "Алмаз-Антей" опосредованно поддерживает нарушение территориальной целостности соседнего государства, говорится в заявлении.

В суде также подчеркнули, что на принятое решение не повлияла катастрофа малайзийского "Боинга" над Донбассом – ранее международная следственная группа представила доказательства того, что самолет сбили при помощи комплекса "Бук", производимого концерном.

Оборонное предприятие "Алмаз-Антей" было включено в расширенный санкционный список ЕС в июле 2014 года. Все активы концерна в Европе были заморожены.