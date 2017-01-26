Татарский активист обжаловал в КС статью о призывах к сепаратизму

Председатель Татарского общественного центра Рафис Кашапов, которому был вынесен первый в России приговор по обвинению в призывах к сепаратизму через интернет, направил жалобу в Конституционный суд. Об этом газете "Ведомости" сообщил адвокат активиста Рамиль Ахметгалиев.

По его словам, Кашапова не устраивают нормы статьи, которые устанавливают уголовную ответственность за ненасильственные призывы к сепаратизму. В жалобе приводятся в пример все шесть приговоров по этой статье, причем некоторые осужденные явно не призывали к насилию.

"Фактически это означает полный запрет на обсуждение темы территориальной целостности страны" и лишает людей возможности критиковать и задавать неудобные вопросы, отмечает адвокат.

Ранее Кашапов обжаловал приговор в Европейском суде по правам человека. В заявлении в ЕСПЧ он указал, что российские власти "неоправданно расширили" трактовку статьи, назвав призывом к сепаратизму публичное высказывание мнения по поводу того, что "территория Крыма была присоединена незаконно". В жалобе говорится, что реальный срок, даже если Кашапов злоупотребил правом на свободу слова, является чрезмерным наказанием.

В сентябре 2015 года суд в Набережных Челнах признал 57-летнего Рафиса Кашапова виновным в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России и в возбуждении ненависти либо вражды с использованием сети интернет и приговорил к трем годам колонии. Согласно обвинению, Кашапов размещал на странице в социальной сети "ВКонтакте" информационные материалы, в которых он называл присоединение Крыма к России оккупацией и обвинял российские власти в притеснении крымских татар.